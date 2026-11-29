España gira a la derecha tras ocho años de Sánchez: PP y Vox obtendrían mayoría absoluta para gobernar El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se perfila como ganador de las elecciones generales en España, con 134 diputados frente a los 115 del PSOE. Junto a Vox, que obtiene 51 escaños, podría alcanzar una mayoría absoluta de 185 representantes en el Congreso.

El Partido Popular (PP) se perfila como ganador de las elecciones generales del 29 de noviembre en España y podría gobernar con el respaldo de Vox. Con el 95% de los votos escrutados, la formación de Alberto Núñez Feijóo obtenía 134 diputados y el partido de Santiago Abascal, 51. En conjunto, alcanzarían 185 escaños, ocho por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

El PSOE de Pedro Sánchez quedaría en tercer lugar, con 115 representantes, en unos resultados electorales que apuntan al fin de ocho años de gobierno socialista. La posible alianza entre la derecha española y la extrema derecha abriría la puerta a un cambio de poder en el país, mientras las fuerzas de izquierda y los partidos regionalistas afrontan una nueva distribución de escaños.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Participación récord: casi 8 de cada 10 electores votaron

Las elecciones registraron una movilización ciudadana que el texto sitúa entre las más altas de las últimas cuatro décadas. A las 6.00 p. m., la participación electoral alcanzaba el 68,15%, con el 99% de las mesas reportadas. En ese momento habían acudido a las urnas 24.294.880 personas, frente a los 18.671.607 votantes registrados a la misma hora en los comicios de 2023.

Al cierre de la jornada, la asistencia se acercó al 80% del censo, un récord de participación que reflejó el interés por una convocatoria marcada por la polarización política y la posibilidad de un cambio de Gobierno.

Durante la campaña, Sánchez había pedido a los ciudadanos que acudieran a votar en masa para enviar «un mensaje claro». Feijóo, por su parte, llamó a hacerlo «con memoria», mientras Abascal expresó su deseo de que los españoles pudieran ejercer su derecho «sin miedo».

Sánchez llega desgastado por corrupción y crisis

El resultado supone un revés para el PSOE, cuyo líder afrontaba la cita electoral después de más de ocho años en el poder. Entre los asuntos que marcaron el desgaste del Ejecutivo figuraron las investigaciones por presunta corrupción que afectaron a personas del entorno de Sánchez, además de las dificultades para acceder a una vivienda y los accidentes ferroviarios.

La inmigración también ocupó un lugar central en la disputa política. Vox vinculó la llegada de migrantes con problemas de seguridad y presión sobre los servicios públicos, mientras el presidente defendió su contribución a la economía española. Estos asuntos alimentaron los enfrentamientos entre los principales bloques durante la campaña.

Vox, a las puertas del poder por primera vez desde 1975

El avance de Vox lo situaría en una posición decisiva para la formación del próximo Ejecutivo. Sus 51 diputados, sumados a los 134 del PP, permitirían superar el umbral de 176 escaños y facilitarían la investidura de Feijóo, si ambas formaciones alcanzan un acuerdo.

La entrada de la extrema derecha en el Gobierno supondría un hecho inédito desde el final de la dictadura franquista en 1975. Abascal ha defendido una política más restrictiva frente a la inmigración y ha situado este asunto entre las prioridades de su partido.

Podemos desaparece del Congreso e Irene Montero no entra

Podemos se quedó sin representación parlamentaria después de concurrir por separado del Frente Amplio. La ruptura entre ambas fuerzas se produjo el 16 de octubre, tras no alcanzar un acuerdo para presentar una candidatura conjunta. Irene Montero, principal rostro de la campaña de la formación, no consiguió un escaño por Madrid.

El Frente Amplio obtuvo diez diputados, mientras Adelante Andalucía logró cuatro y regresó al Congreso después de 22 años sin representación del andalucismo. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reconoció que su espacio afrontaba un «reto mayúsculo» y llamó a iniciar una etapa de «reconstrucción».