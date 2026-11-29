Es falso que el Estado gaste US$150 millones anuales en la conservación de los tubos del Gasoducto Sur Peruano Lo dijo Alejandro Aguinaga, senador de Fuerza Popular. En realidad, en 2026 el Estado destinó poco más de 167 millones de soles para la conservación de los tubos del Gasoducto Sur Peruano, cerca de la tercera parte de lo mencionado por Aguinaga.

Durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Alejandro Aguinaga, senador de Fuerza Popular, se refirió al monto que el Estado destina anualmente a la conservación de los tubos del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de infraestructura diseñado para transportar el gas natural de Camisea, que actualmente se encuentra paralizado.

Textualmente, el senador indicó: “Hasta ahora estamos pagando anualmente US$150 millones para la conservación de los tubos [del Gasoducto Sur Peruano]”.

Este dato es falso. En ningún año el Estado peruano desembolsó US$150 millones en el mantenimiento de los ductos del Gasoducto Sur Peruano. En realidad, la conservación asciende aproximadamente a la tercera parte de lo mencionado por Aguinaga.

El Gasoducto Sur Peruano y su conservación

En principio, el Gasoducto Sur Peruano es un proyecto que contempla el transporte de gas natural desde el yacimiento de Camisea, ubicado en el Cusco, por medio de ductos o tubos, hacia las regiones de Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

El proyecto fue paralizado en enero de 2017, luego de que la empresa Odebrecht ―integrante del consorcio constructor― fuera acusada de casos de corrupción, por lo que los tubos adquiridos para la ejecución de las obras fueron almacenados bajo custodia estatal.

Con el objetivo de evitar el deterioro, la pérdida y la depreciación de los ductos adquiridos como parte del proyecto, en febrero de 2017, el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, mediante la aprobación del Decreto de Urgencia 001-2017 , dictó “medidas urgentes y excepcionales para preservar el valor de los bienes de la concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

El decreto de urgencia ordenó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) transferir recursos al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ―entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encargada de la regulación tarifaria y la supervisión de empresas de los sectores de electricidad, hidrocarburos y minería― con el fin de contratar y supervisar a los encargados de administrar, en representación del Estado peruano, los bienes de la concesión del Gasoducto Sur Peruano.

Desde entonces, el Minem ha transferido recursos al Osinergmin para asegurar el cuidado de los ductos del Gasoducto Sur Peruano.

El costo de la conservación del gasoducto

Contrario a lo señalado por el senador Alejandro Aguinaga, quien indicó un gasto anual de US$150 millones ―lo que equivale actualmente a más de S/521,4 millones― para la conservación del gasoducto, en 2026 el Minem destinó al Osinergmin la suma total de S/167 millones para este propósito. Es decir, la tercera parte de lo mencionado por el senador.

Así está registrado en la Resolución Ministerial 055-2026-MINEM/DM , publicada el 13 de febrero de 2026.

RESOLUCIÓN. Disposición de la Resolución Ministerial 055-2026-MINEM/DM del Minem. FUENTE: Minem.

La resolución especifica que el monto transferido está destinado a “financiar los gastos de la administración de los bienes de la concesión del ex Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

En 2026 el Minem ejecutó S/167 millones en la actividad "Promoción y normatividad de hidrocarburos", monto que coincide exactamente con lo estipulado en la Resolución Ministerial 055-2026-MINEM/DM, según el portal de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

MINEM. El Minem ejecutó S/167 millones en la promoción y normatividad de hidrocarburos. FUENTE: Consulta Amigable (MEF).

Como muestra la evidencia del MEF, en 2026 el Osinergmin tiene asignado un presupuesto de S/167 millones para la supervisión de la administración de los bienes de la concesión del proyecto Mejoras a la seguridad energética del país y GSP (Gasoducto Sur Peruano). De ese total, al 24 de noviembre, ya se han ejecutado S/130,5 millones.

OSINERGMIN. El Osinergmin cuenta con un presupuesto de S/167 millones para el mantenimiento de los ductos del Gasoducto Sur Peruano. FUENTE: Consulta Amigable (MEF).

Los presupuestos otorgados al Osinergmin y la ejecución que esta entidad realizó para el mantenimiento de los tubos del Gasoducto Sur Peruano entre el 2017 ―cuando se dictó su mantenimiento― y 2026, evidencian que en ningún año se gastó una cifra cercana a los US$150 millones, equivalentes actualmente a unos S/521,4 millones.

De hecho, el presupuesto otorgado a esta entidad varió entre S/156 millones y S/192 millones. Y el presupuesto anual ejecutado o gastado varió entre S/27,4 millones y S/176,4 millones.

El presupuesto asignado y gastado anualmente por el Osinergmin figura a continuación:

ELABORACIÓN: PerúCheck.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto anual ejecutado por el Osinergmin y la diferencia con el supuesto presupuesto señalado por el senador Alejandro Aguinaga.

ELABORACIÓN: PerúCheck.

Con el fin de buscar precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el senador Alejandro Aguinaga. Sin embargo, al cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Conclusión

El senador Alejandro Aguinaga indicó que anualmente el Perú gasta US$150 millones en la conservación de los tubos del Gasoducto Sur Peruano. En realidad, el presupuesto otorgado al Osinergmin para el pago de la administración del Gasoducto Sur Peruano en 2026 equivale a S/167 millones, cerca de la tercera parte de lo mencionado. En ningún año desde 2017 ―cuando iniciaron los trabajos de conservación― el monto se acercó a US$150 millones. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación del senador Alejandro Aguinaga.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.