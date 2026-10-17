Said Palao sorprendió en redes sociales con su reacción tras los momentos de horror que vivió su esposa, Alejandra Baigorria, durante su vuelo a São Paulo. La empresaria publicó una historia en Instagram el viernes 16 de octubre, en la que reveló que había atravesado la peor experiencia de su vida y anunció que contaría todos los detalles posteriormente.

Un día después, la popular 'Gringa de Gamarra' compartió un video en el que narró escena por escena lo ocurrido y confesó no solo que pensó que afrontaba sus últimos momentos de vida, sino que además aprovechó un breve momento de señal de internet para prácticamente despedirse de su pareja y de sus demás familiares.

Said Palao y su reacción tras incidente en el vuelo de Alejandra Baigorria

En medio de la preocupación que despertó la primera publicación de Alejandra Baigorria, antes de que brindara su testimonio completo, Said Palao retomó sus actividades en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de su viaje a la capital de Brasil y expresó sus expectativas por la competencia que afrontará junto a su esposa. Aunque no mencionó el evento, se sabe que la conocida pareja de la farándula nacional participará en el HYROX, un desafiante torneo internacional de ejercicios funcionales y fitness.

Said Palao tras incidente del vuelo de Alejandra Baigorria. Foto: captura Instagram

Más adelante, el concursante de 'Esto es guerra' compartió un clip de su extenuante preparación física, pero fue la siguiente historia la que más llamó la atención. En esa actualización, el chico reality mostró el lugar donde se alojaría durante su estancia en Brasil y enfocó a dos de sus acompañantes, a quienes les hizo una broma. “Bueno, llegué a la hora del desayuno, y la casa venía con chef incluido, entrenador”, afirmó.

Fue entonces cuando dirigió la cámara a la popular 'Gringa de Gamarra', quien apareció muy sonriente y se autodenominó como “la sobreviviente”, una frase que él recibió con humor y no dudó en repetir. “Y la sobreviviente. Dios mío, paquete completo”, sentenció.

Poco después de la publicación de Said, Alejandra subió a TikTok un extenso video en el que contó la terrible experiencia que vivió por la falla técnica de su avión en pleno vuelo. En ese mismo clip, la empresaria reveló que la aeronave tuvo que regresar a Lima para realizar un aterrizaje forzoso y que, pese al susto y la preocupación que sintieron ella y sus familiares, abordó otro avión para llegar a la ciudad brasileña.