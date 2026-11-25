Flor Polo impacta al dejar entrever que Luiggi Yarasca estaría detrás de la extorsión que sufre su madre Susy Diaz: “Saquen sus conclusiones” Flor Polo lanzó grave señalamiento contra su expareja tras denunciar su madre, Susy Díaz, una extorsión de S/500.000 a cambio de no atentar contra su vida.

Flor Polo sorprendió al referirse a las amenazas que ahora recibe su madre, Susy Díaz, y deslizó que personas cercanas a su expareja, Luiggi Yarasca, podrían tener alguna relación con estos hechos. La excongresista denunció que viene siendo víctima de extorsión y que los delincuentes le exigen S/500.000 bajo intimidaciones de atentar contra su vida y la de sus familiares.

La hija de la popular exvedette contó que no sería la primera vez que atraviesa una situación de este tipo. Recordó que el año pasado recibió amenazas luego de protagonizar una discusión con Yarasca y aseguró que este 2026 volvió a vivir un episodio similar. Ante lo ocurrido, pidió que la dejen vivir tranquila.

Flor Polo desliza que Luiggi Yarasca estaría detrás de la extorsión a Susy Díaz

Flor Polo volvió a referirse a los problemas que tuvo con su expareja, Luiggi Yarasca, y relacionó esos episodios con las extorsiones que sufrió en dos ocasiones. Durante su participación en 'América hoy', la hija de Susy Díaz contó que recibió intimidaciones luego de una discusión con él el año pasado y que este 2026 atravesó una situación similar.

“No sé ni me consta, pero cuando he estado distanciada con esta persona, el año pasado discutimos y fui extorsionada. Este año pasó lo mismo y fui extorsionada a las dos horas. Saquen sus conclusiones, yo no voy a decir nada, pero basta, que me dejen en paz y tranquila”, declaró la influencer.

Susy Díaz toma radical medida tras ser extorsionada con S/500.000, según su abogado

El abogado de Florcita Polo y Susy Díaz contó que la excongresista decidió tomar precauciones para proteger a sus seres queridos luego de recibir exigencias de S/500.000 por parte de extorsionadores. La disposición contempla reforzar la vigilancia de sus familiares y también la del propio defensor, quien aseguró que fue blanco de intimidaciones.

“Susy Díaz ha dado la orden de poner seguridad a todos sus familiares, aquí donde esté ella, a mí también me está dando seguridad porque también he sido amenazado”, declaró el abogado Ysrael Castillo.