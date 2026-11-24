Samahara Lobatón celebró su cumpleaños mientras una invitada era brutalmente agredida en los exteriores del local Una invitada a la fiesta de 25 años de Samahara Lobatón sufrió una brutal agresión de su acompañante afuera del local. Cámaras registraron los golpes y la huida del agresor.

Samahara Lobatón celebró a lo grande sus 25 años y compartió en sus redes sociales detalles de la fiesta, como el llamativo vestido que lució y los regalos que recibió. Sin embargo, la celebración también quedó relacionada con un violento episodio ocurrido en los exteriores del local, donde una de las asistentes fue agredida físicamente por un hombre. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

De acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la zona, una pareja salió del establecimiento alrededor de la 1.00 a. m. Una vez en la vía pública, ambos comenzaron una discusión que terminó con una agresión física por parte del sujeto contra la mujer.

Los detalles de la agresión a una invitada de Samahara Lobatón

En las imágenes difundidas por el programa 'Amor y Fuego' se observa que los dos asistentes se dirigieron hacia una camioneta estacionada cerca del local donde se realizaba la fiesta de la hija de Melissa Klug. La mujer abrió las puertas del vehículo, aparentemente con la intención de que ambos subieran, pero la discusión continuó.

La joven ingresó por el lado del conductor y, cuando aparentemente intentaba poner en marcha el vehículo, el hombre la detuvo y la agredió físicamente. Después del ataque, el sujeto tomó el celular de la mujer y las llaves de la camioneta, antes de retirarse en otro vehículo que se encontraba cerca.

Pese a la agresión, la mujer intentó detener el automóvil en el que se marchaba el hombre. Sin embargo, cuando este puso el vehículo en marcha, ella terminó fuera del campo de visión de la cámara de seguridad.

Testigos se pronuncian tras la agresión, mientras Samahara Lobatón guarda silencio

Aunque la celebración se realizó el pasado 20 de noviembre, Samahara Lobatón todavía no se ha pronunciado sobre el violento episodio ocurrido en los exteriores del establecimiento. Las imágenes fueron difundidas por el equipo periodístico de 'Amor y Fuego'.

En el registro también se escucha a una persona describir las consecuencias de la agresión: "Está todo de sangre. Está todo de sangre en el piso". El audio forma parte del material difundido por el programa conducido por Rodrigo González.