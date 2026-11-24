Peruana Luren Márquez queda fuera del Top 12 del Miss Universo 2026 tras desfile en traje de baño La representante peruana Luren Márquez se despide de Miss Universo 2026 al no clasificar al Top 12. A pesar de su esfuerzo, quedó entre las 30 mejores del certamen.

¡Se acabó el sueño peruano en Miss Universo 2026! La representante nacional Luren Márquez no logró clasificar al Top 12 durante la gran final del certamen de belleza este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

La modelo y conductora iqueña culminó su destacada participación entre las 30 mejores candidatas del concurso tras presentarse en la ronda de traje de baño.

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Así fue el paso de Luren Márquez en el Miss Universo tras quedar en el Top 30

La presencia de Luren Márquez volvió a captar la atención durante la ronda de traje de baño, una de las más exigentes de la noche. La representante peruana recorrió la pasarela con seguridad y cerró su participación en medio de los aplausos del público presente en Puerto Rico, en una gala que reunió a candidatas de más de un centenar de países.

Mientras competía por un lugar entre las 12 mejores para ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, la organización repasó parte de la historia que la llevó hasta el Miss Universo. Entre los datos destacados figuró el episodio que meses atrás puso en pausa su reinado nacional, cuando perdió temporalmente la corona de Miss Perú.

Pese a esa controversia, la iqueña logró recuperar el título, completar su preparación y representar al país en la edición número 75 del certamen. Aunque la clasificación al Top 12 finalmente no llegó, cerró su participación internacional entre las 30 mejores candidatas del concurso.

¿Cuál es el Top 12 del Miss Universo 2026?