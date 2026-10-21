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¿Se comprometieron? Tabata Suárez presume vistoso anillo tras celebrar su primer mes de relación con Mario Irivarren: "Amo..."

Mario Irivarren y Tabata Suárez celebraron su primer mes juntos. En medio de la fecha especial, la influencer sorprendió al lucir un anillo que no pasó desapercibido en la farándula nacional.

Según Tabata Suárez, ella y Mario Irivarren fueron amigos durante bastante tiempo antes de ser pareja.
Según Tabata Suárez, ella y Mario Irivarren fueron amigos durante bastante tiempo antes de ser pareja.Foto: composición LR/Instagram/Amor y Fuego
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Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a generar revuelo en la farándula nacional. La pareja celebró su primer mes de relación con una cena íntima, pero no fue el encuentro romántico lo que despertó comentarios entre sus seguidores.

Una publicación de la tripulante de cabina abrió la puerta a las especulaciones. En una de las imágenes compartidas tras la velada, la influencer dejó ver un llamativo anillo con una piedra en forma de corazón, detalle que para muchos no pasó desapercibido y que incluso alimentó rumores sobre un posible compromiso.

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¿Tabata Suárez y Mario Irivarren se comprometieron?: anillo desata revuelo

La celebración por su primer mes de relación quedó registrada en las historias de Instagram de ambos. Mientras compartían momentos de la noche, un accesorio captó especialmente la atención. Tabata Suárez mostró la joya en una fotografía acompañada de un breve mensaje: “Amo lo bello que es”.

Las imágenes fueron comentadas en el programa ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González ‘Peluchín’ consideró que el aro podría tener un significado más importante que un simple regalo. “A mí ese anillo me dice que hay un compromiso”, señaló el conductor al aire.

Conductores de 'Amor y Fuego' hablan sobre el anillo de Tabata Suárez, pareja de Mario Irivarren

Conductores de 'Amor y Fuego' hablan sobre el anillo de Tabata Suárez, pareja de Mario Irivarren. Foto: Amor y Fuego

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Gigi Mitre, por su parte, se mostró más escéptica. La presentadora planteó que la publicación también podría haber tenido la intención de generar atención mediática y expuso sus sospechas. “Y si no es de compromiso, la intención es que la gente comente que tiene un anillo de compromiso... Pero al mes es raro, quieren que especulemos”, aseguró.

Hasta ahora, ni Mario Irivarren ni Tabata Suárez han revelado si el anillo tiene un significado más allá de un regalo especial. Lo cierto es que su romance se consolidó después de la mediática ruptura del exchico reality con Onelia Molina, quien decidió terminar la relación tras la controversia desatada por el ampay que él protagonizó en Argentina con otra mujer. Desde que oficializaron su vínculo, ambos han mostrado una faceta más cercana y cómplice a través de redes sociales, donde suelen compartir viajes y parte de su día a día.

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