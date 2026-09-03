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Con más de cincuenta años de historia dentro de la música popular, la reconocida orquesta piurana Armonía 10 de Walther Lozada presentó oficialmente 'Don Mario', su nueva producción musical. Considerada una de las agrupaciones que contribuyeron a consolidar la cumbia peruana, la orquesta norteña continúa ampliando su repertorio, manteniendo el sello artístico que dejó el recordado maestro Walther Lozada.

Con este nuevo lanzamiento, Armonía 10 busca fortalecer su presencia dentro de la actual escena tropical y acercar su música a nuevos públicos, sin dejar de lado los componentes sonoros que forman parte de su trayectoria. La producción también reafirma la permanencia de la cumbia orquestada como uno de los formatos representativos de la música y los espectáculos populares en el Perú.

'Don Mario' mantiene el sello de Walther Lozada

'Don Mario', que ya superó las 100 mil reproducciones en YouTube, conserva los principales elementos que han caracterizado el estilo de la agrupación a lo largo de los años. La propuesta combina una potente presencia de instrumentos de viento, una sólida base rítmica y una temática vinculada a la celebración y la cultura popular.

A ello se suma una narrativa cargada de picardía y situaciones propias de la vida cotidiana, en sintonía con la esencia musical que ha acompañado a varias generaciones de seguidores.

'Don Mario' ya puede escucharse a través de las principales plataformas digitales de música y en las redes sociales oficiales de la agrupación, desde el pasado 21 de agosto. Asimismo, el nuevo tema se incorporará al repertorio que Armonía 10 viene presentando durante sus próximas actuaciones a nivel nacional.



