Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Espectáculos

Muere integrante de Armonía 10 y la agrupación se despide de él con desgarrador mensaje: “Querido amigo”

Armonía 10 sufre un nuevo golpe en su interna y confirma la muerte de un querido integrante a través de sus redes sociales.

Armonía 10 de Piura es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Foto: Instagram.
Armonía 10 de Piura es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Foto: Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Armonía 10 anunció el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido como 'Chevrolet', quien formaba parte del equipo de la agrupación de cumbia piurana. La orquesta comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida para recordar al integrante.

"Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de un ser muy querido por nosotros. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz", escribió el grupo, que el año pasado sufrió la muerte de su vocalista Paul 'Russo' Flores tras ser asesinado por presuntos sicarios.

Eduardo Adrianzén formaba parte del equipo técnico de Armonía 10. Foto: Instagram.

Eduardo Adrianzén formaba parte del equipo técnico de Armonía 10. Foto: Instagram.

Puedes ver

Armonía 10 presenta a su nuevo integrante, pero el público le da la espalda: “Hay varios jóvenes que cantan mejor”

lr.pe

¿Quién fue Eduardo Adrianzén, integrante fallecido de Armonía 10?

Eduardo Adrianzén, conocido cariñosamente como 'Chevrolet', formó parte del equipo técnico de Armonía 10 y se encargaba de las labores tras bastidores durante las extensas giras y presentaciones de la agrupación, tanto en Lima como en diversas provincias del país.

El fallecido integrante de la llamada 'universidad de la cumbia' era muy querido dentro del grupo. Por esa razón, la orquesta le dedicó un extenso y desgarrador mensaje de despedida a través de las redes sociales.

"Nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos. Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet", compartió Armonía 10 de Piura, que tiene a Steven Franco como una de sus principales figuras.

Hasta el momento no se sabe la causa exacta de la muerte de Eduardo Adrianzén.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Truffaut a lo Hitchcock: la elegancia letal de "La novia vestía de negro"

Metropolitano y Línea 1 del Metro: ATU anuncia conexión en Grau al 100% para la primera semana de diciembre

Alineaciones Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: sigue la previa del partido por el Torneo Clausura 2026

Espectáculos

Susan Villanueva arremete contra Monserrat Seminario y la pareja de 22 años de Melcochita: “Le van a quitar todo lo que tiene”

Patricio Parodi celebrará su cumpleaños con Said Palao y no descarta repetir polémica fiesta en yate en Argentina: "Depende lo que él diga"

John Kelvin sorprende al revelar cómo cambió su vida tras salir de prisión: “Solo se están quedando con lo malo”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”