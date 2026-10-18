Muere integrante de Armonía 10 y la agrupación se despide de él con desgarrador mensaje: “Querido amigo”

Armonía 10 de Piura es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Foto: Instagram.

Armonía 10 de Piura es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Foto: Instagram.

Armonía 10 anunció el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido como 'Chevrolet', quien formaba parte del equipo de la agrupación de cumbia piurana. La orquesta comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida para recordar al integrante.

"Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de un ser muy querido por nosotros. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz", escribió el grupo, que el año pasado sufrió la muerte de su vocalista Paul 'Russo' Flores tras ser asesinado por presuntos sicarios.

Eduardo Adrianzén formaba parte del equipo técnico de Armonía 10. Foto: Instagram.

¿Quién fue Eduardo Adrianzén, integrante fallecido de Armonía 10?

Eduardo Adrianzén, conocido cariñosamente como 'Chevrolet', formó parte del equipo técnico de Armonía 10 y se encargaba de las labores tras bastidores durante las extensas giras y presentaciones de la agrupación, tanto en Lima como en diversas provincias del país.

El fallecido integrante de la llamada 'universidad de la cumbia' era muy querido dentro del grupo. Por esa razón, la orquesta le dedicó un extenso y desgarrador mensaje de despedida a través de las redes sociales.

"Nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos. Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet", compartió Armonía 10 de Piura, que tiene a Steven Franco como una de sus principales figuras.

Hasta el momento no se sabe la causa exacta de la muerte de Eduardo Adrianzén.