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Thamara Gómez habla por primera vez tras rumores de infidelidad de su novio Valentín Lozada, heredero de Armonía 10: "Todo se queda en privado"

Thamara Gómez respondió en 'América Hoy' a los rumores de infidelidad de Valentín Lozada, cantante de Armonía 10, y expuso el verdadero estado de su relación sentimental

Thamara Gómez sigue firme en su relación con Valentín Lozada. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Thamara Gómez sigue firme en su relación con Valentín Lozada. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Thamara Gómez rompió su silencio frente a los rumores de una supuesta infidelidad de su pareja, Valentín Lozada, cantante de Armonía 10 de Piura. Durante una entrevista con las cámaras de 'América Hoy', la integrante de Las Estrellas de la Cumbia fue consultada sobre los presuntos chats y videos que habrían generado especulaciones en torno a su relación.

La cantante evitó profundizar en las acusaciones y sorprendió al asegurar que atraviesa un buen momento sentimental. Aunque no confirmó ni desmintió directamente las versiones sobre una posible infidelidad, dejó en claro que se encuentra tranquila y que prefiere mantener los asuntos personales alejados de la exposición mediática.

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Thamara Gómez revela que su relación con Valentín Lozada se encuentra estable

Ante las consultas, Thamara Gómez respondió con serenidad y aseguró que continúa feliz con su pareja. La artista también señaló que está concentrada en su trabajo y que procura proteger su intimidad frente a las especulaciones que surgen alrededor de su vida amorosa.

"Todo bien, seguimos en lo mismo, estoy muy feliz, trabajando, muy tranquila, manteniendo mi vida privada bajo siete llaves. Mi corazón está muy feliz, diría yo", expresó la intérprete, quien prefirió no ofrecer mayores detalles sobre la situación.

Asimismo, la exintegrante de Corazón Serrano restó importancia a las opiniones que circulan en redes sociales y otros espacios públicos. Según explicó, entiende que la exposición forma parte de la actividad artística y que no todas las personas tendrán una opinión favorable sobre quienes trabajan en la industria musical.

"Yo lo tomo deportivamente, todos los comentarios buenos y malos. Todo es parte de... Creo que también él es parte de esta industria musical, no a cualquiera le vas a caer bien", manifestó durante la conversación con el programa de televisión.

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"Las cosas que hablamos se quedan en privado", reveló Thamara Gómez

La cantante remarcó que ambos tienen asuntos personales que no considera necesario exponer públicamente, pese al interés que despierta su relación.

"Todo tranquilo, creo que las cosas que hablamos, planificamos, se quedan en privado, así que todo bien. Quédense tranquilos, que está todo muy bien, diría yo", sostuvo Thamara Gómez al ser consultada sobre su situación sentimental.

"Como te digo, hay gente que va a hablar bien o mal, es parte de. Todo tranquilo", sentenció la cantante, quien optó por cerrar el tema sin revelar detalles adicionales sobre su relación con Valentín Lozada.

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