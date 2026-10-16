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Jessica Newton tiene tajante reacción ante declaraciones de Zuliet Seminario tras perder el Miss Grand International 2026: "Aceptar los resultados"

La directora del Miss Mundo, Jessica Newton, no dudó en pronunciarse ante el revuelo generado por las afirmaciones de Zuliet Seminario, quien quedó fuera del Top 11 del Miss Grand International 2026.

Jessica Newton respaldó en parte a Zuliet Seminario, pero también invitó a la reflexión frente a la derrota.
Jessica Newton respaldó en parte a Zuliet Seminario, pero también invitó a la reflexión frente a la derrota.Foto: composición LR/Q' Bochinche/Instagram
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Las declaraciones de Zuliet Seminario tras su participación en el Miss Grand International 2026 continúan generando reacciones. Luego de cuestionar algunos aspectos del concurso de belleza realizado en Tailandia y señalar que estas competencias funcionan como negocios, la representante peruana encontró una respuesta directa de la propia Jessica Newton.

La directora del Miss Perú se mostró comprensiva con la frustración que puede sentir una candidata después de varios meses de preparación. Sin embargo, dejó en claro que una competencia también implica reconocer las decisiones del jurado y el desempeño de las demás concursantes.

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Jessica Newton responde tras declaraciones de Zuliet Seminario

Durante una reciente conversación con la prensa, Newton se refirió a las afirmaciones de Zuliet, quien sostuvo que los certámenes internacionales responden a intereses empresariales y que la belleza o una buena pasarela no siempre garantizan un buen resultado.

La organizadora reconoció que estos concursos, al igual que otras industrias, forman parte de una estructura comercial. En ese contexto, afirmó: "Todas las plataformas son un negocio. El hecho de que ustedes, periodistas, estén aquí, son parte de un negocio de prensa. Eso es algo que no podemos negar. No existe ningún medio de comunicación que decida hacer una labor social y ustedes trabajen sin percibir un sueldo".

Más adelante, abordó la reacción que puede surgir tras una derrota. Newton recordó que incluso ella ha experimentado decepciones en competencias internacionales donde las representantes peruanas llegaban como favoritas, aludiendo directamente al caso de Janick Maceta en el Miss Universo 2020.

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"Creo que a veces, después de haber vivido una experiencia para la que te has esforzado tanto, te pueda molestar los resultados. Creo que a lo largo de la historia nunca he cuestionado un resultado, porque creo, ni siquiera con Janick Maceta, que me dolió el corazón. Tengo que reconocer: Cassandra (su hija) lloraba en el teatro y yo estaba muerta", reflexionó, según mostró 'Q' Bochinche'.

La frase que más llamó la atención llegó después, cuando envió un mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a la modelo arequipeña. "Parte de crecer es aceptar los resultados. Parte de competir es respetar a todas las personas que compiten contigo", aseveró.

Zuliet Seminario representó al Perú en el Miss Grand International 2026 y logró ubicarse dentro del Top 25, aunque no alcanzó el Top 11. La corona quedó en manos de Jihan Dimack, representante de Tanzania, quien le dio el triunfo a África por primera vez en toda la historia del certamen dirigido por Nawat Itsaragrisil.

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