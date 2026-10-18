Isabella Ladera confiesa que se sintió la peor madre tras incidente con su bebé: “Me rompió el alma”

Isabella Ladera, madre del hijo del modelo peruano Hugo García, compartió un video en sus redes socialespara explicar el origen del arañazo que tenía en el pecho y que generó diversos comentarios entre sus seguidores. La venezolana aclaró que la lesión se la había provocado accidentalmente su bebé, Koa, al rasguñarla, descartando así que sus gatos fueran los responsables.

A raíz de ese episodio, la creadora de contenido recordó un incidente que vivió cuando intentaba cortarle las uñas a su pequeño. Según relató, estaba a punto de terminar cuando el bebé se movió inesperadamente, lo que hizo que fallara al cortar. Como consecuencia, uno de los dedos del menor comenzó a sangrar ligeramente.

Isabella Ladera reveló sentirse la peor madre del mundo tras incidente con Koa

Luego de ese pequeño accidente con Koa, Isabella Ladera confesó que se sintiera devastada por haberlo lastimado involuntariamente. La influencer recordó lo difícil que fue afrontar ese momento y expresó el dolor que experimentó al ver que su bebé había resultado herido.

"Me rompió el alma, el corazón, la vida, me hizo sentir la peor mamá del mundo", expresó al recordar ese terrible momento para ella.

Incluso, la modelo contó que se arrodilló inmediatamente para ofrecerle disculpas al pequeño, pues se sentía muy mal por lo ocurrido. La experiencia la marcó emocionalmente y la llevó a cambiar la manera en que le corta las uñas a su bebé para evitar que un accidente similar vuelva a suceder.

Isabella Ladera prefiere limarle las uñas a Koa tras accidente

Tras el incidente, Isabella Laderacontó que decidió dejar de cortarle las uñas a su bebé y optar por limárselas para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar. Añadió que las uñas de Koacrecen muy rápido, por lo que procura mantenerlas cuidadas para prevenir que se rasguñe.

"Yo evito que él se rasguñe y yo se las voy limando, pero me generó un trauma y todo tiene un contexto antes de que digan: ‘¿Por qué no le cortas las uñas? Porque estoy traumada’, se sinceró la venezolana.