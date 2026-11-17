‘Santo Tano’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama, elenco y todo sobre la película que muestra el verdadero significado de la Navidad Escrita y dirigida por Antonio Landeo Vega, 'Santo Tano' cuenta la historia del amor de un padre para recuperar a su hija y explora temas como la separación familiar, la pérdida y la esperanza.



La película peruana ‘San Tano’ se estrenará en cines el 3 de diciembre de 2026, ofreciendo una conmovedora historia sobre el amor paternal y el verdadero espíritu navideño.

La película peruana ‘San Tano’ se estrenará en cines el 3 de diciembre de 2026, ofreciendo una conmovedora historia sobre el amor paternal y el verdadero espíritu navideño. Foto: difusión.

La película peruana 'Santo Tano' llegará a los cines nacionales el jueves 3 de diciembre de 2026 con una emotiva historia que invita a reflexionar sobre el verdadero espíritu de la Navidad y el amor incondicional de un padre por su hija. Escrita y dirigida por Antonio Landeo Vega, esta producción cinematográfica explora temas como la separación familiar, la pérdida, la esperanza y las segundas oportunidades.

El cineasta, Antonio Landeo Vega, responsable de la dirección y el guion, destacó que la película busca transmitir un mensaje de amor, solidaridad y superación personal. "San Tano es una entrañable historia sobre el poder del amor y la inocencia, demostrando que al aceptar el cariño de los demás, siempre es posible empezar de nuevo", expresó.

¿De qué trata la película 'Santo Tano'?

La trama gira en torno a Tano, interpretado por Ítalo Lorenzzi, un hombre que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de que su hija Camila es llevada al extranjero sin su autorización. Devastado por la separación, su situación empeora cuando pierde su trabajo tras enfrentarse a su jefe y termina viviendo en la calle. Sin embargo, su destino comienza a cambiar cuando conoce a Sofía, personaje interpretado por Gloria Klein, una ejecutiva de marketing que le ofrece trabajar como Santa Claus en una campaña por las fiestas navideñas.

Aunque inicialmente acepta la propuesta como una alternativa para salir adelante, Tano descubre que esta experiencia puede devolverle la ilusión de vivir. La alegría de los niños, sus gestos de afecto y la magia de la Navidadlo ayudan a recuperar la esperanza y encontrar nuevas fuerzas para reencontrarse con su hija. No obstante, cuando la campaña comienza a alcanzar el éxito, su antiguo jefe reaparece dispuesto a perjudicarlo y acabar con todo lo que ha logrado reconstruir.

¿Quiénes actúan en 'Santo Tano'

'Santo Tano' reúne a un amplio elenco de actores nacionales, encabezado por Ítalo Lorenzzi y Gloria Klein, junto a Emilio Montero, Zelma Gálvez, Cecilia Tosso, Luiggi Lomparte, Alejandro Tinoco, Antoinette Klein, Paloma de Abril, Nicole Faverón, Amparo Brambilla, Valentina Durand, Nelson Gonzaga, Juan Contreras, Maricarla Povez, Tatiana Rodríguez, Gabriela Medina, José Sheen y Mauricio Papi. Además, la cinta contará con la participación especial de la actriz argentina Caro Costas.

La producción está a cargo de Landeo Cine, Nuevo Horizonte Films, EPDC Producciones, Estudio Amigos, Classic Media China Internacional y Filmmaker.