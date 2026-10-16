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Espectáculos

Karla Tarazona reacciona a posible infidelidad de Christian Domínguez y deja en shock: "Todo está a mi nombre, te puedes ir"

¡Todo a su nombre! Karla Tarazona aseguró que no pone las manos al fuego por Christian Domínguez. Además, señaló que si el cantante le falla, ella se quedaría con todo.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron por civil hace unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron por civil hace unos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Karla Tarazona habló sobre su relación con Christian Domínguez durante una entrevista para 'Amor y fuego', donde reveló los acuerdos económicos que mantienen y dejó una frase contundente sobre su matrimonio: "Ya todo está a mi nombre, te puedes ir". También reflexionó sobre la confianza y las consecuencias de las decisiones dentro de una relación.

La conductora se refirió, además, a los comentarios de Rebeca Escribens sobre el cantante. Aunque reconoció que le incomodaron, sostuvo que el líder de la Gran Orquesta Internacional debe responder por sus propios asuntos. Asimismo, aclaró que tener otro hijo no está entre sus prioridades actuales, aunque no descartó esa posibilidad.

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Durante la entrevista, Karla Tarazona explicó que su relación con Christian Domínguez se basa en acuerdos conversados previamente. Entre los aspectos que considera fundamentales mencionó la situación económica y las condiciones que ambos deben tener claras para mantener una convivencia adecuada.

"Hay cosas que no tienen negociación, temas puntuales, que se tienen que conversar, que se conversaron para estar claro, qué es lo que se quiere como pareja; si hay buena comunicación, bien; si no, tranquilo, ya todo está a mi nombre, te puedes ir", declaró la conductora.

Sus palabras llamaron la atención por los antecedentes sentimentales del cantante, aunque la exconductora de 'Préndete' no confirmó una nueva infidelidad ni mencionó un episodio específico. En cambio, reflexionó sobre la confianza y la importancia de no idealizar a las personas.

"Yo no meto las manos a fuego ni por mis hijos…", afirmó. Luego, añadió: "No podemos idealizar a las personas; lamentablemente, lo aprendes a cocachos. Aprendí que lo que se trata ahora es de vivir día a día, de los proyectos que tenemos; por último, el que toma una mala decisión será el que pierda".

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Otro de los temas abordados en 'Amor y fuego' fue la posibilidad de que Karla Tarazona y Christian Domínguez tengan otro hijo. La conductora aclaró que un nuevo embarazo no es una prioridad en estos momentos, aunque tampoco descartó ampliar la familia.

"Tener un hijo es una gran responsabilidad, pero tampoco es que me robe el sueño, no es una prioridad en estos momentos; si se da, bienvenido sea, pero si no se da, por algo pasan las cosas", expresó.

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