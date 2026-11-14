Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, se sincera sobre Érika Villalobos: "Nos hemos cruzado como tres veces" Tras causar revuelo por una imagen junto a Érika Villalobos, Gia Rosalino habló sobre el vínculo que mantienen. La actriz y Aldo Miyashiro hicieron pública su relación en 2024 y actualmente conviven.

En medio del reciente estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, Gia Rosalino, actual pareja de Aldo Miyashiro, decidió hablar públicamente sobre un tema que suele despertar curiosidad entre los seguidores del conductor: la relación que ella mantiene con Érika Villalobos, madre de los hijos del popular ‘Chino’.

Durante la alfombra roja de la película, la actriz abrió una ventana a una dinámica familiar poco habitual en la farándula nacional. Sin eludir las preguntas, compartió cómo han sido los encuentros que ha tenido con Villalobos y reveló detalles que sorprendieron a más de uno.

Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, habla sobre su vínculo con Érika Villalobos

La artista contó que su romance con Aldo Miyashiro atraviesa una etapa estable y destacó la buena conexión que ha construido con el entorno más cercano del conductor. En ese contexto, resaltó la acogida que ha recibido por parte de sus hijos. Al referirse a ese aspecto de su vida personal, dejó claro que la convivencia se desarrolla de manera armoniosa. "Estamos felices, nos llevamos bien. Me ha hecho parte de su familia, nos llevamos bien con sus hijos que son algunas dudas que hay por ahí", expresó.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando fue consultada sobre Érika Villalobos. Lejos de mostrar incomodidad, Gia Rosalino reveló que ambas han coincidido en distintas ocasiones debido a actividades familiares vinculadas a los hijos de Aldo.

Incluso contó que el contacto entre ellas ha ido más allá de un saludo. "Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija. Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas", señaló, dejando entrever una relación cordial.

Tras recordar esos encuentros, la exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ destacó una característica de Villalobos y remarcó el respeto que siente hacia ella al haber sido una persona importante en la vida de su pareja. "Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo. Entonces, todo bien", afirmó.

La historia entre Aldo Miyashiro y Érika terminó luego de una infidelidad del presentador. Aunque él intentó obtener el perdón de la madre de sus hijos, el matrimonio acabó formalmente en 2023. Posteriormente, a inicios de 2024, el popular ‘Chino’ hizo público su romance con Gia Rosalino, con quien actualmente convive mientras mantiene un vínculo cordial con Villalobos.