Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Espectáculos

Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, se sincera sobre Érika Villalobos: "Nos hemos cruzado como tres veces"

Tras causar revuelo por una imagen junto a Érika Villalobos, Gia Rosalino habló sobre el vínculo que mantienen. La actriz y Aldo Miyashiro hicieron pública su relación en 2024 y actualmente conviven.

El matrimonio de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro terminó debido a una infidelidad del conductor.
El matrimonio de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro terminó debido a una infidelidad del conductor. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
Por
google iconLa República en Google

En medio del reciente estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, Gia Rosalino, actual pareja de Aldo Miyashiro, decidió hablar públicamente sobre un tema que suele despertar curiosidad entre los seguidores del conductor: la relación que ella mantiene con Érika Villalobos, madre de los hijos del popular ‘Chino’.

Durante la alfombra roja de la película, la actriz abrió una ventana a una dinámica familiar poco habitual en la farándula nacional. Sin eludir las preguntas, compartió cómo han sido los encuentros que ha tenido con Villalobos y reveló detalles que sorprendieron a más de uno.

Puedes ver

Carlos Alcántara sorprende con sincera confesión sobre su lucha contra las adicciones: "He tocado fondo"

lr.pe

Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, habla sobre su vínculo con Érika Villalobos

La artista contó que su romance con Aldo Miyashiro atraviesa una etapa estable y destacó la buena conexión que ha construido con el entorno más cercano del conductor. En ese contexto, resaltó la acogida que ha recibido por parte de sus hijos. Al referirse a ese aspecto de su vida personal, dejó claro que la convivencia se desarrolla de manera armoniosa. "Estamos felices, nos llevamos bien. Me ha hecho parte de su familia, nos llevamos bien con sus hijos que son algunas dudas que hay por ahí", expresó.

LR Focus

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando fue consultada sobre Érika Villalobos. Lejos de mostrar incomodidad, Gia Rosalino reveló que ambas han coincidido en distintas ocasiones debido a actividades familiares vinculadas a los hijos de Aldo.

Puedes ver

Periodista Fátima Aguilar se defiende tras interrumpir reclamo de ciudadana durante visita del papa León XIV a Chiclayo: "Fallas técnicas"

lr.pe

Incluso contó que el contacto entre ellas ha ido más allá de un saludo. "Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija. Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas", señaló, dejando entrever una relación cordial.

Tras recordar esos encuentros, la exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ destacó una característica de Villalobos y remarcó el respeto que siente hacia ella al haber sido una persona importante en la vida de su pareja. "Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo. Entonces, todo bien", afirmó.

La historia entre Aldo Miyashiro y Érika terminó luego de una infidelidad del presentador. Aunque él intentó obtener el perdón de la madre de sus hijos, el matrimonio acabó formalmente en 2023. Posteriormente, a inicios de 2024, el popular ‘Chino’ hizo público su romance con Gia Rosalino, con quien actualmente convive mientras mantiene un vínculo cordial con Villalobos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, se sincera sobre Érika Villalobos: "Nos hemos cruzado como tres veces"

¿Dónde leer el webtoon de 'La emperatriz divorciada' GRATIS y en español?

Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo"

Espectáculos

Carlos Alcántara sorprende con sincera confesión sobre su lucha contra las adicciones: "He tocado fondo"

Kike Suero lamenta la baja asistencia de amigos y público al velorio del cómico Mondonguito en el Ministerio de Cultura: "Muy pocos fuimos"

Critican a Fátima Aguilar por interrumpir a mujer que exigía el fin de la violencia en Perú durante la visita del papa León XIV en Chiclayo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo"

Misión cumplida: El traslado del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba en el ‘Papacóptero’

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos