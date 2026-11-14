Natalie Vértiz se luce junto a Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Una ceremonia muy linda y espiritual” ¡Inesperado encuentro! Natalie Vértiz compartió videos junto a Antonela Roccuzzo durante un lujoso viaje a Cusco, donde realizaron un místico ritual a la Pachamama.

Natalie Vértiz encendió las redes sociales al revelar su inesperado encuentro con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, durante un exclusivo viaje a Cusco. La conductora de televisión coincidió con la empresaria argentina en un evento privado de alta joyería, el cual reunió a un selecto grupo de celebridades del mundo de la moda a nivel global.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi no dudó en presumir detalles de esta experiencia que combinó glamour, turismo vivencial y misticismo andino. Entre los escenarios que recorrieron, se encuentran las salineras de Maras junto al sitio arqueológico de Moray, donde las invitadas dejaron de lado las alfombras rojas para conectarse con las costumbres ancestrales de los Andes peruanos.

La reflexión de Natalie Vértiz tras coincidir con Antonela Roccuzzo

Uno de los pasajes que más conmovió a los internautas fue el momento en que la exparticipante de 'Esto es guerra' mostró los preparativos para realizar una tradicional ofrenda a la Pachamama. En medio del Valle Sagrado, tanto la modelo como la esposa del jugador argentino utilizaron hojas de coca para rendir tributo a la Madre Tierra, para agradecer por las bendiciones recibidas.

Emocionada por la vibra del lugar, la presentadora de 'Estás en todas' explicó el impacto que tuvo este rito en su vida.“Y luego nos preparábamos para hacer una ofrenda a la Pachamama con hojas de coca, una ceremonia muy linda y espiritual. Me encanta este ritual porque no se trata solamente de pedir algo sino, de agradecer y mantener una relación de reciprocidad con la naturaleza”, escribió la modelo.

Natalie Vértiz tuvo un inesperado encuentro con Antonela Roccuzzo. Composición LR. Instagram

Así fue el encuentro de Natalie Vértiz y Antonela Roccuzzo en Cusco

La sorpresiva llegada de Antonela Roccuzzo a suelo peruano ya había generado gran revuelo mediático. Sin embargo, nadie imaginaba verla compartir tan de cerca con una figura de nuestra farándula. La influencer rosarina aterrizó en la Ciudad Imperial bajo estrictas medidas de reserva para cumplir con la prestigiosa marca de joyas, disfrutando de una agenda privada llena de exclusividad y cultura.

El detalle que encendió las plataformas digitales ocurrió cuando los usuarios analizaron los videos difundidos por la exreality. Mientras Natalie Vértiz narraba a la cámara los pormenores del pago a la tierra, se logró captar claramente a Antonela Roccuzzo al fondo de la escena, luciendo concentrada en la ceremonia mística.