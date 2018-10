“quiero seguir explorando esta nueva faceta de director”

Redacción LR

Fernando Luque tiene 24 años y ha acumulado cinco años actuando sin descansar. El actor ha encontrado en la dirección de teatro un nuevo reto. Actualmente, se encuentra llevando a las tablas Fránquenstein.

¿Qué te lleva a experimentar con la dirección de teatro?

Siempre me llamó la atención el trabajo del director para crear. Hay veces en las que veo algo que me gusta y creo que puedo hacerlo bien. Eso sentí con la dirección y me esforcé mucho. Fui yo el que sumé obras, teatros y dinero para lanzarme como director, porque sabía que nadie me iba a financiar en ese momento.

¿Por qué?

Tenía 21 años, y si bien había ganado cancha como actor, como director, no. Era un riesgo, era como disparar al vacío y el único que podía tomarlo era yo. Por supuesto que conté con ayuda de personas en el camino, como Roberto Ángeles que me dio algunos textos para leer.

¿Cómo llegas a dirigir Oda a la Luna?

Primero hice la lectura dramatizada y la obra me pareció muy interesante. Luego, como el dramaturgo Carlos Gonzales Villanueva ganó un concurso en Sala de Parto, hablé con él porque le dije que me encantaría trabajar en esa obra. Hasta ahora no me han buscado y me han dicho: “Oye, dirígeme”. Soy yo el que propone.

¿Y cómo escoges trabajar con Fránquenstein?

La obra llegó porque unos amigos la hicieron en el taller de Roberto Ángeles. Era una obra bastante grande y me sentí con la capacidad de adaptarla. La verdad es que estoy muy contento por los resultados. Claro que hay cosas por corregir, pero la gente sale contenta de la obra a pesar de ser difícil.

¿Cómo decides adaptar Fránquenstein al Perú?

Trabajamos respetando la esencia de la obra, pero nos pareció interesante reapropiarnos de la temática cambiando la escena de Europa al Perú. Hay una dinámica de poder entre Fránquenstein y la criatura que se repite también la historia peruana. El Perú es una mezcla de culturas y da la impresión de que nuestro país ha sido hecho de forma caótica.

En Fránquenstein eres director pero también actúas.

Lo que ocurre es que en ocasiones en las temporadas de obras un actor se va y necesita un reemplazo. Estoy acostumbrado a esa dinámica de ser un reemplazo, que no es lo mismo que dirigir y actuar, creo que es un proceso que puede ser más complicado.

¿No complicó tu trabajo como director?

El trabajo del director es principalmente el del montaje. Obviamente es importante luego también su labor porque va corrigiendo, pero creo que cuando una obra ya está montada, tiene magia sola.

¿Te ves en el futuro como director o como actor?

Me interesa seguir actuando, pero quiero explorar esta nueva faceta de director. Como actor he trabajado cinco años constantes y he ganado experiencia. Sería increíble poder seguir creciendo como director. ❧