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Periodista Fátima Aguilar se defiende tras interrumpir reclamo de ciudadana durante visita del papa León XIV a Chiclayo: "Fallas técnicas"

La periodista Fátima Aguilar negó haber intentado callar a la ciudadana que, durante la llegada del papa León XIV a Chiclayo, pidió el cese de la violencia en Perú. Además, asegura que recibe amenazas.

Incidente protagonizado por Fátima Aguilar se volvió viral en redes sociales.
Incidente protagonizado por Fátima Aguilar se volvió viral en redes sociales. | Foto: composición LR/Latina/InstagramFoto: composición LR/Latina/Instagram
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La periodista Fátima Aguilar rompió su silencio luego de las duras críticas que recibió en redes sociales por un momento ocurrido durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Chiclayo. En el episodio, ampliamente compartido en distintas plataformas, la comunicadora intervino mientras una ciudadana realizaba un pedido relacionado con el cese de la violencia y la criminalidad en el país.

Aunque la interrupción quedó registrada, el debate se ha centrado en la supuesta intención detrás de esa acción. Mientras algunos usuarios la acusan de haber intentado silenciar el reclamo de la mujer, la figura de Latina sostiene que todo obedeció a un problema técnico en medio de una compleja transmisión en vivo.

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Periodista Fátima Aguilar se defiende tras fuertes críticas y asegura que la amenazan

A través de un video publicado en sus redes sociales y en las de Latina, Fátima Aguilar aseguró que la polémica se originó a partir de un registro difundido fuera de contexto y denunció que la situación ha tenido consecuencias que trascendieron las críticas. Según reveló, viene afrontando una serie de ataques personales desde que el clip se viralizó. "En las últimas horas he recibido mensajes violentos, difamatorios y hasta amenazas de muerte a partir de un clip malintencionado en medio de días y días de transmisión por la visita de nuestro querido papa León XIV", expresó.

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En ese contexto, la periodista rechazó tajantemente la versión que circula en redes acerca de una presunta censura deliberada contra la ciudadana entrevistada. "Allí afirman que quise callar un reclamo de cese de criminalidad. Eso es falso", afirmó.

Aguilar explicó que durante la cobertura no tenía acceso al audio de la conversación que sostenían su compañera y la mujer que intervenía frente a cámaras. Según indicó, su ubicación dentro del despliegue técnico del evento limitaba la comunicación entre los distintos equipos. "La verdad es que en coberturas tan complejas pueden existir fallas técnicas y en este caso yo estaba en una torre de transmisión a miles de metros y no podía escuchar lo que decía mi compañera y la señora entrevistada", señaló.

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Fátima Aguilar lamenta incidente durante reclamo de ciudadana en Chiclayo

Otro de los momentos más relevantes del descargo llegó cuando Fátima Aguilar expresó públicamente su pesar por lo sucedido y detalló cuál era la función que cumplía durante esos instantes de la transmisión. "Lamento profundamente lo que pasó. Quienes me conocen y conocen mi trabajo lo saben. Yo en ese momento describía lo que veía en las pantallas gigantes y escuchaba desde la torre cuando el Santo Padre salía de las pampas", explicó.

En su mensaje, la conductora de Latina también sostuvo que habría preferido que el público escuchara por completo las declaraciones de la ciudadana. "Claro que hubiese preferido que se pueda escuchar completo, como todos los días que anunciamos y alzamos la voz por el cese de la violencia en nuestro país. No hay ninguna lógica en decir lo contrario", remarcó.

Además, reiteró que comparte el reclamo por la inseguridad que afecta al Perú y aseguró que continuará pronunciándose sobre ese tema. "Yo también pido por la paz. Lo hice ayer y lo seguiré haciendo", sostuvo.

Finalmente, la periodista se refirió a los cuestionamientos vinculados a sus creencias religiosas. "Los agravios, por cierto, en torno a mi fe cristiana, no la debilitan. Todo lo contrario", sentenció.

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