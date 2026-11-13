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Ana Siucho encara a usuario que lanzó fuerte crítica a su cambio físico tras separarse de Edison Flores: "No tiene nada que ver"

Ana Siucho no toleró un comentario sobre su transformación física y respondió contundentemente a un usuario que relacionó su apariencia con su soltería, tras terminar su matrimonio con Edison Flores.

Ana Siucho empezó una rutina de ejercicios desde hace varios meses. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ana Siucho empezó una rutina de ejercicios desde hace varios meses. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La influencer Ana Siucho protagonizó un intercambio en redes sociales luego de recibir un comentario en el que un usuario cuestionó su cambio físico y lo vinculó con su actual situación sentimental, tras su separación de Edison Flores. La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores.

El hombre le preguntó por qué había esperado a estar sin pareja para ponerse en forma. Ante este cuestionamiento, la madre de las hijas del futbolista de Universitario decidió responder públicamente y explicó que su transformación responde a un proceso personal, especialmente después de convertirse en madre. Además, dejó en claro que su apariencia no depende de tener una relación amorosa.

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Ana Siucho impacta a todos con renovada figura tras final de su matrimonio con Edison Flores y recibe halagos en redes sociales

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Ana Siucho se enfrenta a hombre que cuestionó su cambio físico

La controversia comenzó cuando un usuario comentó una de las publicaciones de Ana Siucho y le hizo una pregunta sobre su apariencia. En su mensaje, el internauta relacionó la mejora de su condición física con el hecho de que ahora se encuentra soltera.

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"Con mucho respeto Ana, ¿por qué esperar a estar sin pareja para ponerse así de bien físicamente?", escribió el hombre, sin imaginar que su comentario recibiría una respuesta directa de la influencer.

Ana no dejó pasar la interrogante y decidió aclarar que los cambios en el cuerpo de una mujer, especialmente después de la maternidad, requieren tiempo. Asimismo, cuestionó la idea de que su transformación estuviera relacionada con su situación sentimental.

"Porque cada cuerpo toma su tiempo después de que eres mamá. ¿Te imaginas crear vida y pretender ser modelo al día siguiente? En lo personal esto no tiene nada que ver con estar o no con pareja", respondió.

Después de recibir la respuesta de Ana Siucho, el usuario volvió a intervenir en la publicación, aunque esta vez dejó de lado los cuestionamientos y escribió únicamente: "Grande Ana".

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