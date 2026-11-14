Cachay devastado por la muerte de 'Mondonguito' desde EE. UU.: “Me duele en el alma no haberme despedido de él” Cachay expresó su pena tras la partida de su entrañable compañero Lorenzo Zubiate 'Mondonguito'. Desde su gira en Los Ángeles, expresó su inmenso dolor tras perder a uno de los pioneros de la comedia ambulante en el Perú.

José Luis Cachay manifestó su tristeza al enterarse del fallecimiento de Lorenzo Zubiate, popularmente conocido en el mundo del entretenimiento como 'Mondonguito'. El exmiembro de 'Los cómicos ambulantes' recibió la trágica noticia mientras se encontraba cumpliendo una serie de presentaciones artísticas en Estados Unidos.

A través del diario 'Trome', el compañero de oficio de 'Zubiate' manifestó su profundo pesar por encontrarse a kilómetros de distancia de la despedida del difunto, prometiendo que apenas retorne al Perú, su primera parada será el cementerio para darle el adiós al hombre con el que compartió escenario.

Así fue la última conversación de José Luis Cachay y 'Mondonguito' antes de su partida

La distancia no fue impedimento para que ambos artistas mantuvieran un contacto constante. Según reveló el famoso humorista, la última vez que logró comunicarse por teléfono con Zubiate fue el 5 de noviembre, fecha en la que le compartió detalles emocionantes sobre sus recientes shows en Los Ángeles.

"Su muerte me ha tomado por sorpresa. La última vez que hablamos fue el 5 de noviembre. Le dije que estaba de gira por Los Ángeles. Jamás pensé que sería la última vez que hablaríamos. Es una tristeza inmensa y una gran pérdida para la comedia peruana. Me duele en el alma no haberme despedido de él", expresó el exintegrante de 'Risas y Salsa'.

La historia de amistad de Cachay y Lorenzo Zubiate cuando vivieron juntos en Italia

La amistad entre ambos artistas se forjó a lo largo de décadas, experimentando juntos tanto éxitos como adversidades durante su vida artística en las calles y la televisión. Sin embargo, una de las etapas más significativas de su hermandad ocurrió en el continente europeo, cuando ambos humoristas decidieron ir a otro país en busca de nuevas oportunidades laborales.

El cómico radicado actualmente en Norteamérica recordó con nostalgia que ambos llegaron a convivir juntos: "Vivimos en Italia cerca de seis meses". Esta experiencia consolidó su amistad en un país desconocido, construyendo recuerdos que hoy prevalecen como el mayor legado de su afecto.