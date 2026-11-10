Preventa de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo': precios, fechas y dónde conseguir tickets para el esperado estreno 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' está a punto de llegar a los cines. La película, que traerá de regreso a los icónicos personajes de El Dragón, Mandril y Tony Blades, tendrá preestreno y estreno nacional.

Casi veinte años después de su última aventura en los cines, ‘La Gran Sangre’, uno de los universos más populares de la ficción peruana, volverá a encontrarse con el público. La nueva película de la saga, ‘Ojo x Ojo’, llegará a las salas este 12 de noviembre y ya se habilitó la preventa de entradas en las principales cadenas del país.

El regreso de El Dragón, Mandril y Tony Blades ha despertado la nostalgia de quienes siguieron la serie durante su emisión en televisión. Por eso, el anuncio de la venta anticipada no pasó desapercibido entre los seguidores de una franquicia que marcó la década de los 2000 y que ahora busca conectar con una nueva generación de espectadores.

El retorno de ‘La Gran Sangre’ a la pantalla grande

‘La Gran Sangre’ apareció por primera vez en 2006 como una serie de acción emitida por la televisión peruana. Su popularidad fue tal que dio el salto al cine en 2007 con una primera película inspirada en las peripecias de estos vigilantes urbanos que combatían organizaciones criminales al margen de las autoridades.

Ahora, la historia continúa con ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, largometraje dirigido por Jorge Carmona y escrito por Aldo Miyashiro, Renzo Abril y Luis Torres Montero. La producción reúne a Tondero, Capitán Pérez Producciones y Okeechobee Films, compañías que apostaron por traer de vuelta una marca que conserva una base de seguidores fieles casi dos décadas después de su auge televisivo.

Esta nueva entrega trae de vuelta al trío original: Carlos Alcántara como El Dragón, Aldo Miyashiro en la piel de Tony Blades y Pietro Sibille como el icónico Mandril. A ellos se les une Lucho Cáceres, quien retoma su recordado papel de El Cobra. La gran sorpresa viene por el lado de los nuevos rostros: Salvador del Solar, Milett Figueroa y Julián Legaspi, este último como antagonista en una historia que promete pura adrenalina.

'La Gran Sangre: Ojo x Ojo' será protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille.

Preventa de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ disponible para funciones de preestreno y estreno nacional

Las cuentas oficiales de la película ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ confirmaron que la preventa ya se encuentra activa en Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y CineStar. Además de asegurar un asiento para las primeras funciones, los compradores podrán participar en sorteos de artículos promocionales como mochilas, polos, afiches serigrafiados y tickets conmemorativos.

El calendario contempla funciones especiales de preestreno el miércoles 11 de noviembre. Al día siguiente, la película iniciará oficialmente su recorrido comercial en salas de distintas ciudades del país, con una distribución mucho más amplia que la habilitada para las exhibiciones anticipadas.