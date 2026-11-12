Carlos Alcántara revela que constantes peleas con su esposa causaron su separación tras 31 años y hace fuerte confesión: "Podía llegar a las manos" "Esto podía terminar en una cosa violenta". Así describe Carlos Alcántara las múltiples discusiones que tenía con su aún esposa Jossie Lindley y asegura que pasó un año durmiendo solo en el cuarto de huéspedes.

Carlos Alcántara rompió su silencio sobre el final de su matrimonio con Jossie Lindley y reveló detalles de los problemas que atravesaron antes de tomar la decisión de separarse. Durante una entrevista en el podcast 'Café con la Chevez', el actor explicó que las discusiones se habían vuelto cada vez más frecuentes, al punto de generar preocupación por el rumbo que estaba tomando la convivencia.

El popular 'Cachín' contó que permaneció más de un año durmiendo en el cuarto de huéspedes antes de poner fin a su relación, que duró 31 años. Asimismo, descartó que una infidelidad o algún comportamiento deshonesto estuviera detrás de la ruptura y reconoció que tuvo responsabilidad en los conflictos que afectaron su vida familiar. Según explicó, prefirió tomar distancia antes de que las diferencias terminaran convirtiéndose en una situación más complicada.

Carlos Alcántara revela por qué decidió separarse de Jossie Lindley tras 31 años de matrimonio

Durante la conversación, Carlos Alcántara recordó que su historia con Jossie Lindley estuvo marcada por una larga convivencia. El actor señaló que, desde que se conocieron, prácticamente nunca volvieron a separarse y construyeron una relación de 31 años, aunque también atravesaron distintas crisis que no siempre fueron conocidas por el público.

"Hay cosas, dentro de las parejas, que también empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar", comentó el actor de 'La gran sangre'.

Al ser consultado sobre si decidió terminar la relación para evitar una posible infidelidad, el actor reconoció que ese era uno de los escenarios que temía que pudiera presentarse más adelante. Sin embargo, aclaró que no quería que una historia de tantos años terminara de esa manera. También explicó que las discusiones habían comenzado a repetirse diariamente y que ambos estaban llegando a intercambiar palabras que nunca antes se habían dicho.

"Había respeto, una admiración y al final cuando había una discusión empezábamos a elevar el tono. Yo dije no, esto termina yéndose de las manos o una cosa violenta", expresó durante la entrevista.

Carlos Alcántara cuenta que durmió más de un año en el cuarto de huéspedes y niega infidelidad

Otro de los detalles que llamó la atención de sus declaraciones fue la confesión sobre cómo cambió la convivencia con su esposa antes de concretar la separación. Carlos Alcántara contó que llegó un momento en el que empezó a recibir comentarios y reclamos que no formaban parte de la dinámica que habían mantenido durante décadas.

El actor recordó que en su propia casa escuchó expresiones como "te vas", "lárgate" y "ya no te quiero ver". Frente a esa situación, reconoció que comenzó a cuestionarse lo que estaba ocurriendo y asumió que buena parte de los problemas estaban relacionados con él.

En ese contexto, reveló que comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes, una situación que se prolongó durante más de un año. De acuerdo con su testimonio, la decisión definitiva de terminar el matrimonio llegó después de ese periodo, por lo que descartó que la ruptura se hubiera producido de manera repentina.

"El problema no ha sido de ella, las cosas empezaron a ponerse más complicadas por otros temas y empecé a vivir en el cuarto de huéspedes y después de más de un año de eso viene esta toma de decisión. No es así de la noche a la mañana", explicó.