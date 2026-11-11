Hija de Mondonguito hace desgarrador pedido y revela que se preparan para lo peor tras recaída del cómico: "Una funeraria..." Entre lágrimas, la hija de Mondonguito reveló que la familia atraviesa horas críticas y ya contempla el peor escenario. El cómico sufrió una descompensación que agravó su estado de salud.

La familia de Lorenzo Zubiate, recordado por el público como Mondonguito, atraviesa horas críticas. El estado de salud del cómico se agravó en los últimos días y sus seres queridos afrontan con preocupación un escenario incierto ante la posibilidad de un desenlace fatal.

Quien evidenció con mayor fuerza ese difícil momento fue su hija, Patricia Zubiate. Con evidente pesar, contó en el programa ‘Desvelados’ que su padre sufrió una recaída que obligó a los médicos a incrementar su soporte de oxígeno y que la familia intenta prepararse para cualquier escenario.

Hija de Mondonguito se prepara para lo peor tras descompensación del cómico

Según explicó, la situación se complicó tras una reciente descompensación. Aunque mantiene la esperanza de una mejoría, reconoció la gravedad del cuadro. "Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel", declaró.

La hija del recordado cómico también compartió lo que los especialistas le han comunicado sobre su evolución. Aunque aferrada a la fe, admitió que existe la posibilidad de que la situación tome un rumbo desfavorable. "Como dice el médico: es todo lo que se puede. Si Dios quiere, baja el oxígeno, lo pueden estabilizar; si no fuese así, tengo que estar preparada para lo que pueda venir, el día de hoy o mañana quizá", agregó.

El momento más conmovedor llegó cuando le preguntaron qué tipo de ayuda necesita actualmente la familia. Patricia dejó claro que sus preocupaciones ya no están centradas en conseguir equipos o implementos médicos. "La verdad, yo no podría pedir una cama clínica, oxígeno, el día de hoy. El caso de mi papá, como lo veo, ya más o menos la gente va a entender qué es lo que necesita para lo que pudiera venir más adelante", señaló.

Por último, mientras intentaban consolarla en plena llamada y el llanto quebraba su voz, Patricia hizo un doloroso pedido que reflejó la difícil realidad que enfrenta su familia. "Una funeraria, un camposanto, algo así", sentenció.