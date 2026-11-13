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Suheyn Cipriani presume su lujosa casa junto a su empresario minero: sandalias de $900 y enormes habitaciones

La candidata al Miss Perú, Suheyn Cipriani, también fue puesta en aprietos al ser consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con su pareja, el empresario Luis Felipe Zapata.

Suheyn Cipriani es una de las modelos más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Suheyn Cipriani es una de las modelos más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Suheyn Cipriani mostró por primera vez el enorme departamento con vista al mar de Miraflores que comparte con su novio, Luis Zapata, empresario dedicado al rubro de la minería. La reina de belleza se mudó a su nuevo hogar junto a sus dos hijos el pasado 1 de junio y abrió las puertas de su vivienda a las cámaras de 'Magaly TV: la firme'.

Durante la visita, el empresario se mostró muy enamorado de la modelo y manifestó que contempla casarse con ella más adelante. "Por supuesto, en un futuro estaría muy afortunado de casarme". Incluso, señaló que desea tener un hijo con la influencer: "A mí me encantaría, por supuesto".

Sin embargo, Suheyn no pareció compartir el mismo entusiasmo por tener otro hijo en este momento. Aunque la candidata al Miss Perú dejó abierta la posibilidad para más adelante. "De repente, es que uno no sabe qué puede pasar en un futuro", comentó.

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Suheyn Cipriani presenta su departamento en Miraflores y presume lujosos ambientes

Suheyn Cipriani, de 30 años, abrió las puertas de su exclusivo departamento en Miraflores, que cuenta con vista al mar. Durante el recorrido, mostró sus mesas con acabados de mármol y los amplios espacios destinados a sus dos hijos. Según la voz en off de 'Magaly TV: la firme', las habitaciones tienen dimensiones similares a las de un departamento convencional.

La modelo también enseñó su closet y algunas de sus prendas favoritas, entre ellas unas sandalias valorizadas en US$900 de la marca Prada. "Hace poco me fui a Aruba y me compré unas sandalias… creo que me costaron 900 dólares", mencionó la creadora de contenido.

Otro de los artículos que llamó la atención fue una cartera Chanel que recibió de su pareja durante un viaje al continente asiático. "Mi favorita es esta, que es mi primera Chanel, que me regaló mi novio durante un viaje a Tailandia, Bangkok", finalizó.

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Novio de Suheyn Cipriani revela qué no le gusta de la modelo

Luis Felipe Zapata señaló ante las cámaras de Magaly Medina cuál considera que es el pequeño defecto de Suheyn Cipriani: el orden. "No es la persona más ordenada", aseguró el empresario, mientras que la modelo se deshizo en elogios hacia su pareja.

"(Me encanta) su personalidad, que es tan tranquila y siempre está alegre; le pone alegría a la casa. Lo conocí cada vez más y me di cuenta de que era un gran hombre. Es el hombre que quiero para mi vida", sentenció.

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