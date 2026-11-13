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Olinda Castañeda rechaza escultura del papa León XIV en el Callao y advierte a los católicos: "No dobles tus rodillas ante estatuas de piedra"

En medio del regreso del papa León XIV al Perú, la exmodelo Olinda Castañeda lanzó un duro mensaje que generó polémica entre el catolicismo. En sus redes, cuestionó la veneración de imágenes y dejó una fuerte advertencia a quienes celebran la llegada del sumo pontífice.

Olinda Castañeda dejó la televisión y el modelaje para dedicarse al cristianismo. Foto: Composición LR/Captura/'X'/Instagram
Olinda Castañeda dejó la televisión y el modelaje para dedicarse al cristianismo. Foto: Composición LR/Captura/'X'/Instagram
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La llegada del papa León XIV al Perú ha despertado muestras de fervor religioso y homenajes en distintas partes del país. Uno de los más llamativos es la monumental estatua de 14 metros de altura instalada en el Callao, en honor al pontífice. Sin embargo, el reconocimiento al líder de la Iglesia católica no ha sido bien recibido por todos. La exmodelo Olinda Castañeda se pronunció en medio de las celebraciones y cuestionó la instalación del monumento, así como las expresiones de devoción que acompañan la visita papal.

A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió un contundente mensaje dirigido a quienes veneran imágenes religiosas y les dejó una advertencia que generó gran polémica entre los feligreses.

La crítica de Olinda Castañeda a estatua del papa León XIV.

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La dura crítica de Olinda Castañeda a la estatua del papa León XIV en medio de su regreso al Perú

La exfigura de televisión utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse sobre el homenaje que recibió el papa León XIV en el Callao. Olinda Castañeda, quien ahora profesa el cristianismo, compartió una fotografía de la monumental escultura de 14 metros dedicada al sumo pontífice, pero acompañó la imagen con un mensaje que cuestiona directamente la veneración de figuras religiosas.

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"No dobles tus rodillas ante estatuas de piedra; dobla tu corazón ante el Dios verdadero", escribió la exintegrante de 'Combate' sobre la fotografía.

Con esta frase, dejó clara su postura frente a las manifestaciones de devoción hacia imágenes religiosas y dirigió una advertencia a los fieles que participan de estas prácticas.

La publicación llamó la atención por coincidir con la visita de León XIV al Perú, que ha estado acompañada de multitudinarias muestras de fe y homenajes al líder de la Iglesia católica. Aunque Olinda no mencionó directamente a la máxima figura de la Iglesia católica ni hizo referencia explícita a su visita, la imagen elegida y el mensaje que la acompañaba evidenciaron su cuestionamiento al monumento instalado en el primer puerto.

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Inauguran monumental estatua en honor al papa León XIV en el Callao

El Callao se convirtió en escenario de un homenaje al papa León XIV con la inauguración de una imponente estatua de 14 metros de altura, instalada en el Parque del Niño Gaelito, en el distrito de La Punta. El monumento fue presentado el 9 de noviembre de 2026, pocos días antes de la llegada del sumo pontífice al Perú, como muestra de reconocimiento a su trayectoria pastoral y al vínculo que mantiene con el país.

La escultura representa al sumo pontífice con los brazos abiertos y está elaborada con una estructura de acero galvanizado y revestimiento de fibra de vidrio, con un acabado que simula el mármol blanco. Además, la obra alcanza los 14 metros, incluidos sus cuatro metros de pedestal, y pesa aproximadamente cuatro toneladas.

La instalación también busca convertirse en un atractivo turístico y religioso para los visitantes que lleguen al primer puerto, especialmente durante la visita apostólica de León XIV.

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