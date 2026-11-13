La imperfección humana es la condición de su libertad

Algunas de las empresas más poderosas del mundo han convertido la imperfección humana en un problema de ingeniería. La mortalidad aparece en ese programa como un error a corregir, y el cuerpo biológico como un sistema que pronto quedará obsoleto. Ese proyecto acumula capital y voluntades políticas a una velocidad que ninguna institución del planeta ha sabido todavía regular.

En Chiclayo, León XIV advirtió que el transhumanismo y el posthumanismo, corrientes ideológicas que prometen eliminar el dolor y la muerte, se han convertido en un privilegio de los millonarios que aspiran a la inmortalidad, mientras pueblos enteros sufren miseria y opresión y terminan siendo descartados.

Frente a esa ilusión de seres optimizados por la cibernética y la biotecnología, el Papa precisó que el límite del ser humano constituye el fundamento de su grandeza, no un defecto de fábrica.

Por eso, la advertencia de que una ciencia sin conciencia arruina la vida de todos adquiere peso particular en un tiempo en que un puñado de empresas privadas toma decisiones sobre la inteligencia artificial para toda la humanidad, sin rendir cuentas a ningún Estado ni a ninguna ética compartida. El llamado de Prevost ha apelado a la academia y su deber de ejercitar el sentido crítico.

El contrapeso a esa lógica lo ofreció el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo. Ese arzobispo recorrió el virreinato a pie para predicar entre los más pobres, aprendiendo sus lenguas, siendo perseguido en su momento por los poderosos de entonces. Hoy, los nuevos analfabetismos, según el líder de la Iglesia católica, son morales y cívicos. Lo equiparó a la marginación que antes los excluía la ignorancia del idioma. La universidad tiene en esa herencia una brújula para decidir a quién sirve con su producción científica.

En el Perú, esa interpelación llega a un sector universitario que ha crecido con rapidez sin resolver sus brechas de calidad y de equidad. La expansión del número de instituciones ha ampliado la cobertura sin alcanzar a las poblaciones más alejadas del poder económico. Con todo, esas casas de estudio disponen de talentos y recursos para asumir ese desafío, si deciden orientar su investigación por las necesidades del país antes que por las demandas del mercado global.

La propuesta de reflexión ética es que la imperfección humana es, en efecto, la condición de la libertad porque los límites de la persona le exigen elegir y hacerse responsable del mundo que comparte con otros. Ha sido un llamado al mundo desde Chiclayo frente al crecimiento sin rendición de cuentas de los gigantes tecnológicos.