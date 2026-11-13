Laura Mau acusa a Brunella Torpoco de presunta extorsión y solicita garantías personales: "Tengo pruebas" Tras asegurar que Brunella Torpoco pagó para ganar un premio, Laura Mau lanzó otra seria acusación. Según un documento, ambas habrían sido citadas en el marco de su pedido de garantías personales.

Conflicto estalló luego de que Laura Mau acusara a Brunella Torpoco de pagar para ganar en los Premios Heat 2026. | Foto: composición LR/Instagram

Conflicto estalló luego de que Laura Mau acusara a Brunella Torpoco de pagar para ganar en los Premios Heat 2026. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

La cantante Laura Mau respondió públicamente a la carta notarial de Brunella Torpoco. Lejos de retractarse de sus declaraciones sobre el triunfo de la chalaca como Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026, la salsera la acusó de una presunta extorsión y aseguró que cuenta con elementos para respaldar sus afirmaciones.

Durante una entrevista, Mau también mostró un documento relacionado con una solicitud de garantías personales y señaló que tanto ella como Torpoco han sido citadas dentro de ese procedimiento.

Laura Mau acusa a Brunella Torpoco de presunta extorsión

Todo ocurrió en el podcast de ‘Show.pe’, conducido por Carlos Cacho. Durante la conversación, Laura Mau exhibió varios documentos, entre ellos una captura de un mensaje que vinculó a Brunella Torpoco y una carta notarial fechada en 2022 que, según afirmó, fue enviada a la intérprete. De acuerdo con la cantante, esos documentos demostrarían que Torpoco conocía de su existencia. Además, sostuvo que la artista nunca se rectificó pese a la advertencia formal.

Más adelante, Mau mostró otro documento. Mientras pedía que los papeles fueran mostrados en cámara, lanzó una nueva acusación contra la salsera. “Dame mi teléfono para enseñarte todas las llamadas que me extorsiona”, manifestó. La declaración sorprendió a Cacho, quien le preguntó directamente a quién se refería. Ante ello, Laura respondió: “¿Quieres que te diga? Brunella Torpoco”.

El conductor quedó impactado por la acusación. Según relató la también periodista, presuntos extorsionadores la habrían amenazado y mencionado el nombre de la artista chalaca. “Sí, me extorsiona, y tengo pruebas. Los chicos de Callao, cuando he ido a cantar en 2022 y 2023 a los barracones: 'Señora Laura, tenga cuidado porque Brunella está buscando…’, dice ahí. ‘No te metas con Brunella porque no te vas a librar, te vamos a disparar”, aseguró.

Laura Mau pide garantías personales contra Brunella Torpoco

Ante la gravedad de sus declaraciones, el estilista le dio la oportunidad de rectificarse. Sin embargo, ella mantuvo su versión. “No lo voy a corregir. ¿Por qué crees que me han dado esto?”, sostuvo antes de insistir en el documento y pedir que fuera leído en vivo.

El escrito, atribuido a la Subprefectura de Los Olivos, fue leído por el conductor durante el programa: “Por medio de la presente, queda notificado para presentarse ante la Subprefectura... para la audiencia única de la Subprefectura en el procedimiento de garantías personales solicitadas contra Stefanya Brunella Torpoco Manrique. La audiencia tiene como propósito escuchar a los intervinientes a fin de que lleguen a una solución…”.

Laura Mau afirmó que tanto ella como Brunella Torpoco han sido citadas ante la Subprefectura de Los Olivos, donde solicitó garantías personales. Según el documento, en caso de no asistir a la audiencia, la artista de 28 años deberá presentar sus descargos dentro del plazo establecido por la autoridad correspondiente.

Mau también aseguró que la carta notarial de Brunella Torpoco nunca llegó a sus manos. Hasta el momento, la intérprete de ‘Ella’ no se ha pronunciado sobre estas nuevas declaraciones.