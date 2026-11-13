Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

EXPECTATIVA. Pucallpa será la ciudad en la que el sumo pontífice cerrará su gira por las regiones del país. La ceremonia de bendición de esta especie nativa representará un símbolo del cuidado de la selva.

Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco.
Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco.Crédito: Diego Alva Patiño - enviado especial a Ucayali
Por
google iconLa República en Google

Un shihuahuaco puede llegar a vivir hasta mil años y su altura superar los 60 metros. Este árbol característico de la Amazonía de nuestro país, además de imponente, guarda un fuerte significado con la protección de la tierra. No en vano fue seleccionado por el propio papa León XIV para ser bendecido durante su visita a Pucallpa este domingo.

"El shihuahuaco es nuestro árbol milenario, que representa la fuerza y la energía. Esa unidad que queremos como personas. Es un árbol tan duro, tan fuerte y así queremos que permanezca nuestra fe. Capaces de superar cualquier obstáculo en nuestra vida", relata Mery Reyna.

Video destacado

PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mery pertenece a la ONG Agrosalud de Ucayali. Vestida de un polo amarillo con el distintivo de la delegación de voluntarios Los amigos de León, recorre la Plaza de Armas de Pucallpa para los preparativos de la llegada del sumo pontífice.

LR Focus

En el frontis del palacio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, cerca de ochenta niños tienen entre sus manos cancioneros y acompañados por un parlante entonan melodías católicas. Sus padres los observan y algunos los acompañan tarareando las estrofas.

Al lado del municipio se encuentra la catedral de Pucallpa. Sus tres arcos de cristal tienen la forma de una mitra papal. Un portón tallado da acceso a uno de los recintos que albergará al sumo pontífice. Allí se tiene programado que el papa se encuentre con un grupo de niños y adultos mayores, para bendecir dos árboles de shihuahuaco criados en viveros forestales.

"Alguien me decía que era un lujo tener en nuestra región al papa, pero yo le dije que más que un lujo era una bendición. Es el regalo más maravilloso que podemos tener, el haber escogido a nuestra región como representante de toda la Amazonía. Acá no solo hablamos de Pucallpa, sino de toda la Amazonía. Van a venir hermanos de todas las zonas y nosotros estamos muy orgullos y contentos como anfitriones", señala Reyna.

Como representante de su organización —y en nombre del Vicariato Apostólico de Pucallpa— ella se dirigirá por unos breves minutos con el papa León. La sonrisa no se desprende en ningún momento de su rostro, mientras cuenta que en su mensaje destacará que el acto servirá como un símbolo para sanar la tierra y cultivar la vida con justicia y paz.

Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco.

Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco.

En un inicio la actividad contemplaba que el mismo papa se acerque hasta la Plaza de Armas para plantar los árboles bendecidos. Sin embargo, la apretada agenda y el corto tiempo que tendrá el sumo pontífice en la región obligan a que solo se realice el acto de bendición.

El subgerente de áreas verdes, Manuel Alvés Milho, explicó que enviaron a la comitiva encargada de la visita una lista de 20 especies nativas de la región. De estas, el papa León XIV escogió al shihuahuaco. No es la primera vez que la más alta autoridad de la Iglesia católica tiene presente a esta planta.

Según contó Noé Siccha, párroco del Vicariato Apostólico de Pucallpa, durante una Conferencia Eclesial de la Amazonía Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, dijo que las personas debían ser como el shihuahuaco, que generan vida a su alrededor.

En las calles la emoción también se hace notar. Algunas casas llevan banderas blancas, en la plaza jóvenes voluntarios se toman fotos y los niños ensayan en coro la canción de recibimiento al papa que bendecirá al shihuahuaco.

Preparativos. Niños practican las canciones que entonarán frente al santo padre.

Preparativos. Niños practican las canciones que entonarán frente al santo padre.

El shihuahuaco en los ojos del mundo

"Muchos no conocen para qué es el árbol del shihuahuaco y qué significa. Pero ahora que todo el mundo va a escuchar que existe, sabrá que representa el cuidado de nuestro medioambiente y la importancia de defender a la Amazonía", expresó la alcaldesa de Coronel Portillo, Janet Castagne.

Es consciente de que los ojos del Perú estarán este domingo sobre Pucallpa, la ciudad que cerrará el recorrido del papa León XIV por las regiones del país. Para ello, destaca que se ha trabajado en coordinación con el gobierno regional, la Policía y las Fuerzas Armadas, para velar por la seguridad durante la visita.

Mensaje. El simbolismo detrás de esta especie nativa es la protección del medio ambiente.

Mensaje. El simbolismo detrás de esta especie nativa es la protección del medio ambiente.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó: “El país es feliz por un momento”

Colombia vs Chile EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto del partido por la fecha FIFA de noviembre

[VER América TV GO] Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: gol de Gianluca Lapadula en el partido amistoso por fecha FIFA

Política

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”

Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente de tránsito en Amazonas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”