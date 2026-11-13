El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco. Crédito: Diego Alva Patiño - enviado especial a Ucayali

Un shihuahuaco puede llegar a vivir hasta mil años y su altura superar los 60 metros. Este árbol característico de la Amazonía de nuestro país, además de imponente, guarda un fuerte significado con la protección de la tierra. No en vano fue seleccionado por el propio papa León XIV para ser bendecido durante su visita a Pucallpa este domingo.

"El shihuahuaco es nuestro árbol milenario, que representa la fuerza y la energía. Esa unidad que queremos como personas. Es un árbol tan duro, tan fuerte y así queremos que permanezca nuestra fe. Capaces de superar cualquier obstáculo en nuestra vida", relata Mery Reyna.

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Mery pertenece a la ONG Agrosalud de Ucayali. Vestida de un polo amarillo con el distintivo de la delegación de voluntarios Los amigos de León, recorre la Plaza de Armas de Pucallpa para los preparativos de la llegada del sumo pontífice.

En el frontis del palacio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, cerca de ochenta niños tienen entre sus manos cancioneros y acompañados por un parlante entonan melodías católicas. Sus padres los observan y algunos los acompañan tarareando las estrofas.

Al lado del municipio se encuentra la catedral de Pucallpa. Sus tres arcos de cristal tienen la forma de una mitra papal. Un portón tallado da acceso a uno de los recintos que albergará al sumo pontífice. Allí se tiene programado que el papa se encuentre con un grupo de niños y adultos mayores, para bendecir dos árboles de shihuahuaco criados en viveros forestales.

"Alguien me decía que era un lujo tener en nuestra región al papa, pero yo le dije que más que un lujo era una bendición. Es el regalo más maravilloso que podemos tener, el haber escogido a nuestra región como representante de toda la Amazonía. Acá no solo hablamos de Pucallpa, sino de toda la Amazonía. Van a venir hermanos de todas las zonas y nosotros estamos muy orgullos y contentos como anfitriones", señala Reyna.

Como representante de su organización —y en nombre del Vicariato Apostólico de Pucallpa— ella se dirigirá por unos breves minutos con el papa León. La sonrisa no se desprende en ningún momento de su rostro, mientras cuenta que en su mensaje destacará que el acto servirá como un símbolo para sanar la tierra y cultivar la vida con justicia y paz.

Voluntariado. Mery hablará brevemente con el papa de la importancia del shihuahuaco.

En un inicio la actividad contemplaba que el mismo papa se acerque hasta la Plaza de Armas para plantar los árboles bendecidos. Sin embargo, la apretada agenda y el corto tiempo que tendrá el sumo pontífice en la región obligan a que solo se realice el acto de bendición.

El subgerente de áreas verdes, Manuel Alvés Milho, explicó que enviaron a la comitiva encargada de la visita una lista de 20 especies nativas de la región. De estas, el papa León XIV escogió al shihuahuaco. No es la primera vez que la más alta autoridad de la Iglesia católica tiene presente a esta planta.

Según contó Noé Siccha, párroco del Vicariato Apostólico de Pucallpa, durante una Conferencia Eclesial de la Amazonía Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, dijo que las personas debían ser como el shihuahuaco, que generan vida a su alrededor.

En las calles la emoción también se hace notar. Algunas casas llevan banderas blancas, en la plaza jóvenes voluntarios se toman fotos y los niños ensayan en coro la canción de recibimiento al papa que bendecirá al shihuahuaco.

Preparativos. Niños practican las canciones que entonarán frente al santo padre.

El shihuahuaco en los ojos del mundo

"Muchos no conocen para qué es el árbol del shihuahuaco y qué significa. Pero ahora que todo el mundo va a escuchar que existe, sabrá que representa el cuidado de nuestro medioambiente y la importancia de defender a la Amazonía", expresó la alcaldesa de Coronel Portillo, Janet Castagne.

Es consciente de que los ojos del Perú estarán este domingo sobre Pucallpa, la ciudad que cerrará el recorrido del papa León XIV por las regiones del país. Para ello, destaca que se ha trabajado en coordinación con el gobierno regional, la Policía y las Fuerzas Armadas, para velar por la seguridad durante la visita.