Aldo Miyashiro conmueve a Pietro Sibille tras resaltar su lucha contra el alcoholismo: “Muy orgulloso de él” Aunque Pietro Sibille enfrenta un camino difícil, Aldo Miyashiro resalta que ha ganado la batalla más importante, y sus amigos están listos para respaldarlo en su nueva etapa llena de trabajo y oportunidades.

Miyashiro señaló que la recuperación de Pietro Sibille es un motivo de alegría para sus amigos, quienes lo han apoyado durante su batalla personal.

Miyashiro señaló que la recuperación de Pietro Sibille es un motivo de alegría para sus amigos, quienes lo han apoyado durante su batalla personal. Foto: captura/Youtube

Este jueves 12 de noviembre llega a las pantallas grandes 'La gran sangre: Ojo x ojo'. Antes del estreno, el director y los protagonistas ofrecieron entrevistas a diversos medios de comunicación para hablar de la película de acción. Sin embargo, no faltaron las preguntas relacionadas con la lucha de Pietro Sibille, quien contó que lidió con el alcoholismo por tres décadas.

"Para nosotros es una alegría la batalla que ha liberado Pietro durante años. Somos de alguna manera los que hemos sido muy cercanos a Pietro, testigos de sus ganas de ganar esa guerra que vivía con él mismo", manifestó Aldo Miyashiro, quien además de ser uno de los protagonistas de 'La gran sangre: Ojo x ojo', es el guionista de la cinta.

Aldo Miyashiro emociona a Pietro Sibille con sus palabras

Aldo Miyashiro, quien anunció el final de su programa en Willax, no dudó en resaltar la lucha de Pietro Sibille contra el alcoholismo. Según el guionista de 'La gran sangre: Ojo x ojo', su compañero y amigo ha hecho un gran trabajo en la película y todos están felices por su recuperación.

"Es maravilloso y es un milagro para todos los que lo queremos bien. Pietro está tranquilo, sano. Pietro siempre fue un hombre bueno, pero tenía este problema y creo que lo ha resuelto de esa manera, hace que todos nos sintamos muy orgullosos de él y que probablemente el rendimiento actoral sobresaliente que siempre ha tenido, ahora va a tener la capacidad de incluso superarlo", añadió Miyashiro delante de Pietro Sibille, quien se mostró conmovido por las palabras.

Según Miyashiro, sus amigos están para apoyarlo en esta batalla. "Sabemos que la batalla continúa para él y que la va a seguir peleando, pero ya ganó la más importante. De alguna manera, todos estamos un poco para él, para ayudar, y para que este momento de su vida que comienza a irle muy bien, con mucho trabajo y con muchas oportunidades, sea la constante y nos genera emoción verlo tan bien, verlo tan feliz, verlo tan contento, haciendo broma, es decir, jodiendo y estando tan bien de salud. Eso nos alegra muchísimo", concluyó.