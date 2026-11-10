Magaly Medina explota en vivo contra Luiggi Yarasca y lo corta tras tenso reclamo por denuncia de Florcita Polo: “A mí no me amenaces” Magaly Medina protagonizó un tenso intercambio con Luiggi Yarasca, expareja de Florcita Polo, luego de exigirle explicaciones por los hematomas que presenta la hija de Susy Díaz.

Magaly Medina sostuvo una acalorada discusión con Luiggi Yarasca, expareja de Florcita Polo, tras ser cuestionado por el origen de los moretones que presenta la hija de Susy Díaz. Durante la comunicación con el programa 'Magaly TV, la firme', el empresario evitó responder directamente a la interrogante y sostuvo que era la propia modelo quien debía explicar cómo se produjeron las lesiones.

La respuesta provocó la molestia de la conductora, quien le reclamó por no aclarar la situación y rechazó lo que consideró una advertencia en su contra. El altercado terminó abruptamente cuando Medina le exigió al comerciante que explicara los hematomas y decidió finalizar la conversación. El enfrentamiento ocurrió horas después de que la animadora anunciara públicamente el fin definitivo de su relación sentimental con Yarasca, tras denunciarlo por presunta agresión física y psicológica.

El tenso cruce en vivo que terminó con el corte abrupto de la entrevista

Durante una entrevista por videollamada, Medina abordó directamente a Yarasca sobre los hematomas que presenta su expareja. La periodista insistió en conocer cómo se habían producido las lesiones. Sin embargo, el empresario respondió que la modelo era quien debía dar explicaciones sobre los moretones que tenía en el cuerpo. En medio de la discusión, el comerciante aseguró que la hija de Susy Díaz lo hostigaba constantemente.

Tras las intervenciones de la conductora de ATV sobre el incidente protagonizado por Polo Campos, Yarasca pidió cautela contra las afirmaciones en su contra, lo que terminó por enfurecer a la presentadora, quien rechazó su advertencia y volvió a exigirle una explicación sobre las lesiones de la hija de Susy Díaz. "Explícame los hematomas. A mí no me amenaces", sentenció Magaly Medina, antes de finalizar el encuentro.

Florcita Polo oficializa su ruptura definitiva tras la grave denuncia policial

Horas antes de su aparición pública, la animadora utilizó sus redes sociales para comunicar públicamente que había decidido terminar su relación sentimental con Luiggi Yarasca. En su pronunciamiento, la hija de Susy Díaz dejó en claro que se trataba de una determinación definitiva, tomada después de reflexionar sobre su bienestar personal y el respeto que considera merecer.

"Informo de manera directa y definitiva que he dado por concluida mi relación sentimental con Luiggi Jesús Yarasca Martínez", escribió en el comunicado dirigido a los medios de comunicación, sus amistades y el público que sigue su vida personal. La decisión se produjo luego de que Florcita denunciara a su expareja por presunta agresión física y psicológica.