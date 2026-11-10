Inflación en 5,25% en octubre: ¿Qué alternativas ofrecen una rentabilidad mayor con bajo riesgo? Con la inflación en su nivel más alto en más de tres años, ahorrar ya no basta. Conoce las alternativas que pueden superarla, como las Oportunidades Protegidas de factoring con Prestamype: hasta 10% de rentabilidad anual y 100% del capital garantizado.

Las Oportunidades Protegidas de Prestamype ofrecen un retorno de hasta el 10% anual. Foto: difusión.

Las Oportunidades Protegidas de Prestamype ofrecen un retorno de hasta el 10% anual. Foto: difusión.

¿Tu dinero rinde más que la inflación? La inflación de Lima Metropolitana alcanzó 5,25% en los últimos doce meses a octubre, según el INEI, su nivel más alto desde agosto de 2023. En la práctica, lo que hoy cuesta S/100 hace un año costaba unos S/95: si tu ahorro crece menos que eso, tu dinero compra cada vez menos.

Conviene comparar. Las cuentas de ahorro tradicionales ofrecen disponibilidad inmediata, pero suelen pagar tasas bajas, en muchos casos por debajo de la inflación. Los depósitos a plazo fijo pagan más, pero exigen inmovilizar el dinero y, aun en las mejores ofertas, las tasas se mueven cerca del nivel actual de inflación. Una tercera alternativa son las Oportunidades Protegidas de factoring de Prestamype: ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual y garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente.

Un ejemplo: S/10 000 que rindieran 10% durante un año llegarían a S/11 000. Para conservar su poder de compra con una inflación de 5,25%, necesitarían llegar a S/10 525; la diferencia sería ganancia real. Conoce cuánto ganarías simulando tu inversión AQUÍ.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el objetivo de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

El cliente de la empresa que solicita el servicio paga la factura, más los intereses respectivos, a los inversionistas. Es decir, si empiezas a invertir recibirás los pagos de medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores, como minería, educación, salud, retail, construcción o transporte. Esta inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Beneficios de invertir en Oportunidades Protegidas con Prestamype

Las Oportunidades Protegidas son una modalidad del producto de inversión en factoring de Prestamype, en la que el capital y los intereses generados quedan garantizados al 100% por Factoring Prestamype, aunque la empresa deudora no pague la factura.

Con casi 10 años en el mercado, Prestamype cuenta con más de 17 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 900 millones. Estos son sus principales beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo S/100 o US$25.

: Se puede comenzar a invertir con tan solo S/100 o US$25. Rentabilidad atractiva : las oportunidades protegidas de Prestamype ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual, casi el doble de la inflación de octubre.

: las oportunidades protegidas de Prestamype ofrecen hasta 10% de rentabilidad anual, casi el doble de la inflación de octubre. Plazos de pago : Los plazos de pago van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Puedes rentabilizar tu dinero en facturas de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos.

: Puedes rentabilizar tu dinero en facturas de empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos. Riesgo bajo : Factoring Prestamype garantiza el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Estas oportunidades se identifican en la plataforma con el distintivo de escudo verde.

: Factoring Prestamype garantiza el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Estas oportunidades se identifican en la plataforma con el distintivo de escudo verde. Experiencia: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Ten en cuenta que no todas las oportunidades de la plataforma cuentan con esta protección: solo las que llevan el escudo verde. Las demás se rigen por las condiciones habituales del factoring. Conoce más AQUÍ.

Haz que tu dinero le gane a la inflación

Con la inversión en factoring financias facturas por cobrar y brindas liquidez a las mypes, mientras tu dinero trabaja para ganarle a la inflación. Puedes empezar con tan solo S/100.

Regístrate hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Una vez listo podrás revisar en línea las facturas disponibles e invertir en las de tu preferencia.

No dejes que la inflación le quite valor a tu dinero. ¿Quieres saber cuánto ganarías? Simula tu inversión en menos de 1 minuto AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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