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Susy Díaz rompe en llanto al regresar a Perú por agresión contra su hija Flor Polo: “Quiero verla”

En medio de una entrevista, Susy Díaz no pudo contener las lágrimas. La excongresista llegó de madrugada al aeropuerto de Lima tras cancelar sus vacaciones en España debido a la denuncia de Flor Polo.

Susy Díaz estaba de vacaciones en España junto a Deysi Araujo cuando se enteró del caso de su hija Flor Polo.
Susy Díaz estaba de vacaciones en España junto a Deysi Araujo cuando se enteró del caso de su hija Flor Polo. | Foto: composición LR/América TV/InstagramFoto: composición LR/América TV/Instagram
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La preocupación por Flor Polo terminó por quebrar a Susy Díaz. A su llegada a Perú tras cancelar sus vacaciones en España junto a Deysi Araujo, la excongresista fue interceptada por las cámaras de 'América Hoy' y, entre lágrimas, reveló que su única prioridad era reencontrarse con su hija tras la denuncia de agresión que involucra a su expareja, Luiggi Yarasca.

Visiblemente afectada, Susy intentó retirarse rápidamente del aeropuerto Jorge Chávez, pero accedió a responder algunas preguntas sobre el caso. Durante la breve conversación, habló del miedo que siente Florcita, rechazó las acusaciones lanzadas contra ella por Yarasca y le envió un contundente mensaje al señalado.

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Susy Díaz se quiebra al llegar a Perú para ver a su hija Flor Polo

Las primeras palabras de Susy Díaz ante las cámaras estuvieron dedicadas a Florcita, fruto de su relación con Augusto Polo Campos. Entre lágrimas, dejó en claro cuál era su prioridad tras regresar al país. “Quiero ver a mi hija”, dijo. Luego explicó que solo quería llegar a su hogar para reencontrarse con ella. “Quiero llegar rápido a mi casa, quiero abrazarla”, agregó.

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Durante la entrevista, también reaccionó a la defensa pública de Luiggi Yarasca, quien niega haber empujado a Flor Polo por las escaleras. Sin profundizar en las investigaciones, la excongresista dejó en claro que no compartía esa versión y defendió la salud emocional de su hija. “Mentira, mi hija es muy sana, muy buena. No tiene calle”, sostuvo.

Además, reveló que ha mantenido contacto con Flor y compartió que atraviesa momentos difíciles. Según contó, el miedo sigue presente tras los hechos denunciados.

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Al recordar que su hija reconoció recientemente que debió escuchar sus advertencias sobre esa relación, Díaz compartió una reflexión que no pasó desapercibida. “Hay que hacerle caso a las mamás, las mamás intuyen”, comentó. Sobre el impacto que toda esta situación ha tenido en ella, la exbailarina, aún afectada, confesó: “Me siento mal, es horrible, no se lo deseo a nadie”.

Antes de retirarse del aeropuerto, Susy no dudó en enviar un mensaje dirigido a Yarasca. Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual sanción judicial, aseguró que confía en que cada persona deberá responder por sus actos ante Dios. Apelando a sus creencias religiosas, recordó que siempre ha orado por el bienestar de su Florcita y se marchó para reunirse con ella.

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