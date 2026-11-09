La denuncia de Flor Polo contra Luiggi Yarasca sigue generando conmoción luego de que el programa 'América hoy' difundiera detalles de su declaración ante las autoridades. En el documento, la hija de Susy Díaz relató los presuntos maltratos psicológicos que habría experimentado durante su relación con el empresario, quien según su testimonio, la insultaba llamándola "bruta" y la trataba como una mujer de mal vivir.

La empresaria también describió situaciones de celos, comportamientos de control y episodios de violencia que no se limitaron al último incidente denunciado. Además, manifestó temor por su integridad física y reconoció que necesitó acudir a atención psicológica tras terminar definitivamente el vínculo sentimental. La ficha de valoración de riesgo presentada en el espacio televisivo recibió la calificación de "severo extremo".

Un ciclo en el que Flor Polo protagonizó rupturas, celos enfermizos y forcejeos previos

Durante su declaración policial, la modelo aseguró que los agravios de su expareja habrían sido constantes a lo largo de la relación. "Luiggi siempre me insultó de bruta", manifestó en el testimonio. Además, señaló que su expareja mantenía actitudes que afectaban su bienestar, tanto emocional como físico, entre discusiones y forcejeos.

La hija de Susy Díaz también mencionó la reiteración de las separaciones y reconciliaciones que mantenía con su expareja. Según explicó ante las autoridades, ambos habían terminado su relación aproximadamente cuatro veces, pero retomaban el vínculo cuando el empresario volvía a buscarla. Estos episodios formarían parte de una serie de situaciones conflictivas que se habrían presentado durante la convivencia sentimental con Yarasca.

Flor Polo se encuentra en un nivel de peligro "severo extremo" tras análisis legal

Uno de los detalles difundidos por el programa de espectáculos fue el resultado de la ficha de valoración de riesgo aplicada a Polo Campos. En este registro calificado como "severo extremo", la animadora señaló que su expareja habría intentado ahorcarla, además controlaba la mayoría de sus actividades cotidianas y manifestaba celos de manera violenta. También declaró que lo consideraba capaz de quitarle la vida.

Asimismo, la empresaria describió las consecuencias que esta situación habría tenido en su estado emocional. Según su testimonio, experimentaba dificultades para dormir y había perdido el apetito. "Siento que no puedo dejarlo, por eso fui a psicología para dejar la relación", manifestó ante las autoridades.