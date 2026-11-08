Luiggi Yarasca decidió pronunciarse públicamente luego de que Florcita Polo lo denunciara por presunta violencia física y psicológica. En un avance del programa 'América Hoy', el empresario reapareció frente a las cámaras y rechazó las acusaciones que presentó la hija de Susy Díaz, quien aseguró haber sido víctima de una agresión durante un incidente ocurrido el pasado 4 de noviembre.

Durante su declaración, Yarasca negó que durante su relación sentimental con la personalidad de televisión se hayan producido episodios de violencia y sostuvo que ella conoce cómo se desarrolló su convivencia. Sus palabras se conocen después de que la denuncia motivara la intervención de las autoridades y la emisión de medidas de protección a favor de la empresaria.

La versión de Luiggi Yarasca frente a las cámaras de televisión

Después de mantenerse al margen de las declaraciones públicas sobre el caso, Yarasca reapareció para responder a los señalamientos de Polo Campos. El empresario negó haber ejercido algún tipo de violencia contra su expareja y aseguró que nunca protagonizaron situaciones de agresión durante el tiempo que estuvieron juntos.

"Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente", manifestó el exvínculo amoroso de la modelo en el adelanto del programa de espectáculos. La declaración representa su primera respuesta pública difundida en televisión tras la denuncia que presentó la hija de Susy Díaz.

Un grave parte policial y estrictas medidas de protección vigentes

La denuncia de la modelo señala que el presunto episodio de violencia ocurrió el 4 de noviembre en el hotel Rústica, ubicado en Pachacámac. De acuerdo con la información difundida, la discusión habría comenzado por celos y una supuesta infidelidad. Según lo revelado por la empresaria, Yarasca presuntamente la sujetó del cuello y la lanzó sobre una cama.

Tras lo ocurrido, la hija de Susy Díaz acudió a una evaluación medicolegal para documentar las lesiones que habría sufrido. El informe médico registró marcas en diferentes partes de su cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello y las extremidades. A raíz de la denuncia, se concedieron medidas de protección para resguardar a Polo Campos. Una de las principales disposiciones establece que su expareja tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la empresaria.