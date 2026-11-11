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Gia Meier confirma encuentros con cuñado de Mafer Neyra durante el fin de semana y reacciona a rumores de romance: “La pasé lindo”

Las especulaciones sobre un romance entre Gia Meier y Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, se reavivaron tras una fotografía revelada por Marisol Aguirre, madre de la influencer.

Días antes, Gia Meier le había pedido consejos a Mafer Neyra sobre cómo impresionar a los suegros.
Días antes, Gia Meier le había pedido consejos a Mafer Neyra sobre cómo impresionar a los suegros. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
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Los rumores sobre un posible romance entre Gia Meier y Nicolás Cabieses siguen creciendo. Esta vez, la influencer no admitió directamente una relación sentimental, pero sí terminó confirmando que compartió gran parte de su último fin de semana con el joven que ha sido vinculado a ella en redes sociales.

Durante una conversación con sus compañeros de ZacaTV, la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre respondió entre risas a las insinuaciones sobre su cercanía con el hermano de Ernesto Cabieses, esposo de la influencer Mafer Neyra. Aunque evitó dar mayores explicaciones, varias de sus respuestas despertaron la curiosidad de sus seguidores.

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Gia Meier reacciona al revuelo generado por su foto junto a Nicolás Cabieses

El tema surgió después del revuelo que provocó una fotografía de un cumpleaños publicada por Marisol Aguirre. En la imagen aparecía Gia junto a Nicolás Cabieses, situación que rápidamente alimentó especulaciones en plataformas como TikTok e Instagram.

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La propia creadora de contenido confesó haberse sorprendido por la magnitud de las reacciones y responsabilizó en tono de broma a su madre por el revuelo generado en redes. "Mamá, antes de subir una foto a tus redes, tienes que consultarme", comentó. Luego contó cómo reaccionó al notar la repercusión de la publicación: "Hoy día me he levantado y le he dicho a mi mamá: 'Mira todo lo que has causado'".

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando sus compañeros decidieron preguntarle directamente cómo había pasado el fin de semana. Sin mencionar nombres, Gia dejó una breve respuesta que no hizo más que aumentar las especulaciones. "La pasé lindo el fin de semana", afirmó.

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Gia Meier le pidió consejos a Mafer Neyra sobre cómo causar una buena impresión en los suegros

A partir de esa declaración, sus compañeros comenzaron a reconstruir las actividades de los últimos días. Recordaron que el sábado ella y su acompañante coincidieron en una boda y que al día siguiente volvieron a verse en la celebración de cumpleaños. Ante la consulta sobre si compartió ambos eventos con la misma persona, Gia respondió con una sonrisa: "Sí".

La sorpresa aumentó cuando Andrea Noriega señaló que el encuentro no se limitó a esos dos días y recordó que también se habían visto el viernes. La observación dio pie a bromas sobre una antigua afirmación de Gia, quien solía decir que cuando salía con alguien prefería verlo "máximo una vez por semana" porque le daba flojera. Los comentarios sobre su forma de pensar en el pasado y su actual situación provocaron una reacción nerviosa en la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre.

El revuelo también puso nuevamente bajo la lupa un momento ocurrido semanas atrás en ZacaTV. Durante una entrevista con Mafer Neyra y Ernesto Cabieses, Gia lanzó una pregunta que hoy cobra otro significado: qué consejos seguir para ganarse a los suegros. La influencer respondió entre risas desde su experiencia personal, mientras el hermano de Nicolás observaba la escena con evidente diversión.

Aunque por ahora no existe una confirmación oficial de romance, la propia Gia ya dejó claro que compartió hasta tres encuentros con él en un solo fin de semana, un detalle que ha reforzado las versiones sobre una posible cercanía sentimental.

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