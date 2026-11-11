Papa León XIV en Cusco: Plaza de Armas recibe delegaciones internacionales y ciudad alista actividades para su llegada

Cusco intensifica los preparativos para recibir al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita que congregará a miles de fieles en dos de los principales escenarios de la ciudad imperial. Antes de su llegada, la Plaza Mayor ya acoge delegaciones nacionales e internacionales que participan en las actividades culturales y religiosas organizadas por este acontecimiento.

La ciudad vive un ambiente festivo con presentaciones de danzas típicas y agrupaciones que llegaron desde distintos países para mostrar sus expresiones culturales. Entre ellas se encuentran delegaciones de México y Colombia, además de representantes de Trujillo, quienes presentarán la tradicional contradanza, una manifestación artística de la sierra de La Libertad.

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Como parte de la organización de las actividades papales, el Arzobispado del Cusco habilitó 105.000 entradas gratuitas para los encuentros con el pontífice: 30.000 destinadas a la Plaza Mayor y 75.000 para la explanada del complejo arqueológico de Sacsayhuamán. Los boletos se distribuyeron mediante la plataforma Joinnus, habilitada desde el sábado 7 de noviembre a las 12.00 a. m.

Las entradas para la Plaza Mayor se agotaron en pocas horas, mientras que para Sacsayhuamán todavía quedaban algunas disponibles, según el reporte difundido por la institución.

Arzobispado del Cusco advierte sobre reventa de entradas para ver al papa León XIV

Ante los reportes de personas que habrían separado entradas en cantidad para ofrecerlas a través de redes sociales, el Arzobispado del Cusco recordó que los boletos para los encuentros con León XIV son gratuitos y no están a la venta.

La Oficina de Relaciones Públicas de la institución pidió a los ciudadanos denunciar cualquier intento de comercialización y comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) si reciben ofertas de reventa.

Como alternativa para los fieles que no tienen acceso a internet o no manejan herramientas digitales, 87 parroquias del Arzobispado distribuyeron 200 entradas físicas cada una. Para obtenerlas, los interesados debían presentar su documento nacional de identidad (DNI). La medida busca facilitar la participación de personas procedentes de comunidades andinas.

Hasta el momento, la institución no ha precisado si identificó a los responsables de estas presuntas prácticas de reventa ni si existen denuncias formales.

Cusco recibirá al papa León XIV 41 años después de la visita de Juan Pablo II

La llegada del pontífice representa un acontecimiento histórico para la región. En 1985, el papa Juan Pablo II visitó la ciudad imperial para coronar a la Virgen del Carmen. Ahora, 41 años después, Cusco recibirá nuevamente a un máximo representante de la Iglesia católica.

Durante su paso por la ciudad, León XIV entregará la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, uno de los actos religiosos más significativos de su agenda en Cusco.