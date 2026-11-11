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Jaime Bayly se indigna con su madre y hermanos por no saludar a Silvia Núñez del Arco en su cumpleaños y expone motivo: "¿Qué culpa tiene?"

El periodista Jaime Bayly expresó descontento por la falta de saludos hacia su esposa, Silvia Núñez del Arco, y dejó claro que la escritora no debería verse afectada por incomodidades dentro de la familia.

Jaime Bayly se casaron en 2011, una semana antes del nacimiento de su hija.
Jaime Bayly se casaron en 2011, una semana antes del nacimiento de su hija. | Foto: composición LR/YouTube/InstagramFoto: composición LR/YouTube/Instagram
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El cumpleaños número 38 de Silvia Núñez del Arco dejó una inesperada polémica familiar al interior del entorno más cercano de Jaime Bayly. El escritor y conductor contó que varios miembros de su familia evitaron comunicarse con su esposa en una fecha que considera especial, situación que no pasó desapercibida para él.

Lejos de restarle importancia al episodio, Bayly expresó públicamente su molestia y sostuvo que no encuentra justificación para que Silvia se vea involucrada en diferencias personales que otros puedan tener con él. Según explicó, detrás de esta actitud existiría un descontento relacionado con los temas que aborda en sus escritos y comentarios públicos.

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Jaime Bayly revela que su madre y hermanos no saludaron a su esposa en su cumpleaños

Durante un reciente video en su canal de YouTube, el periodista señaló que la mayoría de personas cercanas sí recordó el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, remarcó que hubo ausencias que le resultaron especialmente dolorosas por provenir de su propia familia.

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Al referirse a algunos de sus hermanos, Bayly no ocultó su decepción y cuestionó que ni siquiera enviaran un mensaje a la autora peruana. “Estoy contento porque casi todos los que tenían que saludar a Silvia por su cumpleaños le han saludado. Casi todos, con algunas excepciones deshonrosas que corresponden a mi familia biológica, que no voy a mencionar porque no quiero ya ser insidioso, pero hay algunos hermanos míos que no la han saludado. Muy mal, cero en conducta, deplorable”, afirmó.

La situación le sorprendió todavía más cuando advirtió que su madre, Doris Mary Letts Colmenare, tampoco tuvo un gesto con Silvia. Aunque destacó el cariño que siente por ella, admitió que esperaba una llamada o al menos un mensaje de cumpleaños. “También me ha sorprendido muchísimo que mi amada madre, que es una santa, no le haya escrito, no le haya saludado, no le haya llamado”, comentó.

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En ese contexto, el recordado 'Niño Terrible' no dudó en resaltar la importancia que su esposa ha tenido en su vida. “A ver, Silvia, yo estoy vivo gracias a ella, yo soy feliz gracias a ella”, expresó al defenderla públicamente.

Más adelante, el conductor deslizó cuál podría ser el origen del distanciamiento. Según dijo, algunas personas de su entorno le habrían comentado que su madre estaría incómoda con ciertos aspectos de su trabajo, especialmente porque suele inspirarse en experiencias personales para escribir. No obstante, rechazó que ese malestar termine alcanzando a Silvia. “¿Qué culpa tiene Silvia de las cosas que yo digo o escribo?”, cuestionó.

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco mantienen una relación desde hace más de una década y contrajeron matrimonio en 2023, luego de varios años de convivencia y de formar una familia junto a su hija Zoe. Desde entonces, ambos han compartido distintos aspectos de su vida personal, aunque esta vez una celebración familiar terminó exponiendo un inesperado distanciamiento dentro del círculo más íntimo del escritor.

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