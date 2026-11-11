Es falso que candidato de Alianza para el Progreso lidere intención de voto para gobernador regional de Áncash con más de 30%: estudio no cuenta con aval del JNE

LO FALSO:

Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, lidera la intención de voto para gobernador regional de Áncash con más de 30%.

LO VERDADERO:

El estudio no es válido, pues se atribuye a una entidad que no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE y cuya existencia no puede corroborarse.

Además, presenta una ficha técnica incompleta, ya que omite información exigida por ley.

En el contexto de las semanas previas a la Segunda Elección Regional, que se realizará el 6 de diciembre, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto para elegir al próximo gobernador regional de Áncash.

En esta, se observaba a Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, en primer lugar con 30,30%, seguido de Betto Barrionuevo, de Podemos Perú, con 23,60%. Por su parte, el 46,10% correspondía a quienes no sabían por quién votar o no opinaban.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

A pesar de lo indicado, se encontraron varios elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, la encuestadora a la que se atribuía el estudio, ‘Estudios Mercados’, no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, solo las entidades inscritas están autorizadas para elaborar y difundir encuestas de intención de voto.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (1). Foto: JNE

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Cabe señalar que, mientras en la imagen figuraba como ‘Estudios Mercados’, en la descripción de la publicación se le atribuía la autoría a ‘Estudios y Mercados’. Sin embargo, esta denominación tampoco aparecía en el REE.

Descripción que acompaña la encuesta. Foto: Facebook

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (2). Foto: JNE

Asimismo, se realizó una búsqueda en Google con ambos términos para comprobar si la empresa contaba con una página web o cuentas oficiales en redes sociales. Sin embargo, no se encontraron sitios que permitieran corroborar su existencia.

Por otro lado, aunque el material incluía una ficha técnica, esta presentaba información incompleta y omitía varios de los datos exigidos por el artículo 22 del ya mencionado reglamento electoral. Entre ellos se encontraban la fuente de financiamiento del estudio, sus objetivos, el nivel de confianza, entre otros.

Según el JNE, estos datos son relevantes porque permiten evaluar la calidad de la encuesta y comparar sus resultados con los de estudios similares.

Estudio presenta una ficha técnica incompleta. Foto: Facebook

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Además, se identificó una inconsistencia en el nombre de uno de los candidatos. Según los registros del JNE y las propias páginas oficiales de Betto Barrionuevo, su nombre se escribe con doble “t”. Sin embargo, en los virales aparecía escrito con una sola (“Beto”).

Inconsistencia encontrada. Foto: Facebook / JNE / Betto Barrionuevo | Composición: LR

Por tanto, la supuesta encuesta no cumple con los requisitos establecidos por el JNE para su elaboración y difusión, y también presenta inconsistencias que ponen en duda su autenticidad, por lo que no puede considerarse válida en el presente contexto electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta que ubica a Antonio Casana, candidato de Alianza para el Progreso, en el primer lugar de intención de voto para gobernador regional de Áncash, con 30,30%. Sin embargo, carece de validez, pues se atribuye a una entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con canales oficiales que permitan corroborar su existencia y presenta una ficha técnica que omite información exigida por ley.