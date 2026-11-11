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Ushuaia, la ciudad argentina con veranos frescos en pleno calentamiento global y máximas medias de 14,5 °C en enero

La ciudad experimenta temperaturas bajas en verano debido a su latitud austral y su entorno marítimo, que regulan las variaciones térmicas.

Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, tiene un verano fresco con máximas históricas promedio de 14,5 °C. Este dato, según la OMM, no garantiza fortaleza ante el calentamiento global.
Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, tiene un verano fresco con máximas históricas promedio de 14,5 °C. Este dato, según la OMM, no garantiza fortaleza ante el calentamiento global.Ilustración LR/Tripadvisor
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Ushuaia, ubicada en el extremo sur de Argentina, registra veranos frescos con una media histórica de temperaturas máximas diarias de 14,5 °C en enero, de acuerdo con el Servicio de Información Meteorológica Mundial de la OMM (Organización Meteorológica Mundial). Este indicador estadístico constituye una referencia climática general y no representa una medición exclusiva ni un techo insuperable para los termómetros locales.

Dicha cifra estándar coexiste directamente con el calentamiento global. Al respecto, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señala que la influencia humana ha aumentado la frecuencia e intensidad de los extremos cálidos en la mayoría de las regiones terrestres. Por esa razón, el hecho de que un territorio conserve condiciones habitualmente frías no demuestra su inmunidad ante el alza térmica del planeta.

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¿Qué factores climáticos mantienen fresco el verano en Ushuaia?

Ushuaia experimenta veranos moderados debido a su latitud austral y su entorno marítimo. Un estudio de impacto ambiental del Gobierno de Tierra del Fuego relaciona esta posición geográfica con el clima frío oceánico de la zona sur. Esa particularidad explica por qué la época estival conserva bajas temperaturas a pesar de contar con jornadas que superan las 17 horas de sol.

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La presencia marina regula la variación térmica entre las distintas estaciones del año. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) define el ambiente local como frío, húmedo y con escasa amplitud térmica entre estaciones. El organismo advierte que las heladas pueden producirse en cualquier época del año, factor que condiciona la actividad agrícola zonal.

Los vientos provenientes del océano Pacífico sur incrementan el rigor térmico en la ciudad. Los informes provinciales distinguen esta sensación de enfriamiento frente a los registros del aire. Es importante destacar que el promedio de máximas veraniegas alcanza 14,5 °C, un indicador general que permite el desarrollo de días esporádicos más templados durante enero.

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¿Qué otras localidades de Sudamérica registran bajas temperaturas durante el verano?

Puerto Williams registra valores estivales moderados en el extremo sur de Chile. La estación Guardiamarina Zañartu reportó medias de 14,1 °C como máxima y 5,3 °C de mínima durante enero de 2022. La Dirección Meteorológica de Chile precisa que esos valores corresponden a un mes concreto y no permiten afirmar que su verano sea siempre más frío que el de Ushuaia.

Punta Arenas exhibe un comportamiento climático similar dentro del territorio chileno. La Organización Meteorológica Mundial detalla en su serie histórica de referencia (1981–2010) promedios de 15,2 °C en las tardes y 6,9 °C en las madrugadas del primer mes del año. Esas cifras reflejan condiciones bastante frescas para el periodo austral, situándose muy cerca del perfil térmico de la Patagonia argentina.

Las zonas de mayor altitud en Puno, como Ananea y Mazocruz, experimentan un fenómeno térmico particular debido a su elevación geográfica sobre los 4.300 metros. Otto Roque Marmanillo, especialista del Senamhi, explicó que por encima de los 4.300 metros se producen heladas casi todo el año. No obstante, el Atlas de Heladas del organismo aclara que enero y febrero muestran una menor incidencia de madrugadas bajo cero.

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¿Qué otras curiosidades guarda Ushuaia, la Ciudad del Fin del Mundo?

El origen urbano de Ushuaia guarda una estrecha relación con una antigua prisión operativa hasta 1947, edificada por los propios internos. Las labores de los reclusos en la tala y transporte de materiales impulsaron el crecimiento de la localidad. Hoy en día, la estructura alberga el Museo Marítimo y del Presidio con exhibiciones sobre el confinamiento, la navegación y las exploraciones científicas, según el portal oficial del Gobierno argentino.

En el canal Beagle destaca el faro Les Éclaireurs, a menudo confundido con el emblemático faro de la novela de Julio Verne. Sin embargo, el Instituto Fueguino de Turismo aclara que el referente de esa obra es el de San Juan de Salvamento, situado en la isla de los Estados. El emblemático monumento frente a la costa patagónica puede observarse durante los recorridos marítimos desde el puerto local.

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