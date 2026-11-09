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María Pía Copello cancela a última hora la emisión de su programa tras dolorosa perdida: “El sensible fallecimiento”

La conductora María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en sus redes sociales para explicar la sensible razón por la que dos de sus programas no saldrán al aire este lunes 9.

María Pía Copello dio triste noticia en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Youtube.
María Pía Copello dio triste noticia en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Youtube.
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María Pía Copello comunicó a través de sus redes sociales que los programas 'Sin más que decir' y 'No aclares que oscureces', de su canal de streaming Q+ Network, no saldrán al aire este lunes 9 de noviembre. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, pues se realizó pocas horas antes de la emisión.

La decisión se tomó tras el fallecimiento del padre de Abneer Robles, productor principal de ambos espacios, quien también participa en la conducción detrás de cámaras de los pódcast. La noticia fue compartida mediante un comunicado publicado por la exanimadora infantil.

comunicado

Comunicado de María Pía anunciando que sus dos programas no saldran al aire por la muerte del padre de su productor. Foto: Instagram.

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María Pía anuncia que su programa no se emitirá este lunes 9 de noviembre

A través de un comunicado, María Pía, fundadora de Q+ Network, informó que los dos espacios no saldrán al aire este lunes 9 de noviembre debido al fallecimiento del padre de Abneer Robles. En el mensaje, el equipo expresó su respaldo al productor y a sus seres queridos, además de agradecer la comprensión de sus seguidores.

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"Desde Q+ Network, acompañamos con mucho cariño y respeto a nuestro querido productor general, Abneer Robles, y a su familia ante el sensible fallecimiento de su padre. Por este motivo, informamos a nuestra comunidad que el lunes 9 de noviembre no se transmitirán los programas ‘Sin + que decir’ y ‘No aclares que oscureces’. Agradecemos su compresión y nos unimos el dolor de Abneer y su familia en este difícil momento", se puede leer en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha informado si el comunicador retomará sus labores este martes 10 de noviembre o si permanecerá alejado del canal de streaming durante los próximos días.

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Abneer Robles, productor de María Pía, anuncia la muerte de su padre

La noticia también fue confirmada por el propio Abneer Robles en Instagram, donde publicó una fotografía junto a su padre. En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes, en lo que sería uno de sus últimos recuerdos juntos.

“Mi viejito, el mejor del mundo”, escribió el productor junto a la publicación. Su mensaje recibió numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de sus seguidores.

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