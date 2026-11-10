Luiggi Yarasca rompió su silencio frente a la denuncia por presunta agresión física presentada por su expareja, Flor Polo Campos. En declaraciones para el programa 'América Hoy', el empresario rechazó haber ejercido violencia contra ella y aseguró que tiene pruebas que permitirían cuestionar las acusaciones. "Tengo todas las pruebas, ya de verdad que esto se va a desbaratar por completo", manifestó en el espacio conducido por Janet Barboza.

El denunciado explicó que entre las evidencias que conserva, figura una grabación en la que la hija de Susy Díaz habría mencionado que se cayó por las escaleras. Además, señaló que cuenta con personas de su entorno que podrían dar testimonio sobre lo ocurrido durante los cuatro años que estuvo con la modelo. Sus declaraciones se producen luego de que la animadora expusiera conversaciones en 'Magaly TV, la firme', donde le reclamaba por una presunta agresión física y psicológica.

El audio que derrumbaría las acusaciones de Florcita Polo

Uno de los principales argumentos del comerciante para defenderse de la denuncia de la modelo es una grabación que tendría en su poder. Yarasca sostuvo que el contenido del audio permitiría conocer otra versión sobre las circunstancias en las que la hija de Susy Díaz habría sufrido una caída y cuestionó que su relato no coincida con lo señalado en su acusación policial.

"Ella dice que la lancé. Tengo un audio donde yo me voy después y ella dice que se cayó de las escaleras. Y en su denuncia dice otra cosa", declaró la expareja de Polo Campos. Con esta afirmación, el empresario aseguró que la grabación sería uno de los elementos que utilizaría para respaldar su posición frente a los señalamientos.

Los testigos de la relación tortuosa entre Flor Polo y Luiggi Yarasca

El denunciado también aseguró que cuenta con testigos que podrían respaldar su versión sobre los acontecimientos durante su relación con la animadora. "Tengo pruebas del vigilante, tengo pruebas de mis amigos del gimnasio", manifestó al referirse a los testimonios que tendría disponibles. Además, aseguró que sus familiares también podrían aportar información, pues Polo Campos habría recurrido a ellos como intermediarios para acercarse nuevamente a él.

Asimismo, de acuerdo con el relato del empresario, la hija de 'La reina de las dietas' lo buscaba cada vez que él decidía terminar la relación sentimental. Incluso sostuvo que ella acudía al gimnasio donde entrenaba, permanecía fuera de su vivienda durante varias horas y contactaba a personas de su entorno para intentar comunicarse con él y conseguir una reconciliación.