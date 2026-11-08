Critican a programa cómico de Jorge Benavides, 'JB Noticias', por tener como invitada a Rosangella Barbarán y lanzar duras críticas a la oposición La presencia de la diputada de Fuerza Popular en el programa de JB y sus críticas contra la oposición reavivaron el recuerdo de los años 90, cuando el régimen de Fujimori y Montesinos utilizó los medios y el entretenimiento como herramientas de propaganda política.

La participación de la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, en 'JB Noticias', conducido por Jorge Benavides, ha generado cuestionamientos por el tono político que tomó el programa. Durante su intervención, ambos lanzaron duras críticas contra el bloque de oposición del Congreso, al que acusaron de obstaculizar el trabajo del oficialismo.

La controversia también ha traído a la memoria una etapa oscura de la historia nacional: el gobierno de Alberto Fujimori, durante el cual el aparato de propaganda vinculado a Vladimiro Montesinos utilizó distintos medios de comunicación, incluidos espacios de entretenimiento y publicaciones satíricas, para desacreditar a quienes tenían ideas contrarias al régimen.

Rosangella Barbarán y Jorge Benavides critican al bloque de oposición en programa cómico

Durante la conversación, Jorge Benavides cuestionó el papel del bloque opositor en el Congreso y respaldó las críticas dirigidas contra este sector político. “¿Cómo puedes tú trabajar con esa oposición tan radical? No se puede hacer nada. A todo lo que proponen le dicen ‘no’”, expresó el humorista, en alusión a un presunto obstruccionismo por parte de Juntos por el Perú, Ahora Nación y otros partidos.

Por su parte, Rosangella Barbarán aseguró tener experiencia para enfrentar a sus adversarios políticos. “Yo tengo un poquito de experiencia, entonces, ya sé cómo sortearlos (...)”, respondió la parlamentaria, quien también aprovechó el espacio para destacar su formación académica: “Soy ingeniera economista, magíster en ciencia política y gestión pública, pero la gente no se acuerda de nada de eso”, agregó.

Las declaraciones generaron cuestionamientos por el contenido político de la conversación y el respaldo que Benavides expresó a los argumentos de la legisladora de Fuerza Popular, en un espacio televisivo dedicado al humor y el entretenimiento.

Comparan invitación de Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, con prácticas fujimontesinistas de los 90's

La participación de Rosangella Barbarán en 'JB Noticias' también despertó comparaciones con las prácticas de manipulación mediática que marcaron el gobierno de Alberto Fujimori durante la década de los noventa.

En aquellos años, el régimen utilizó recursos del aparato de inteligencia, bajo la influencia de Vladimiro Montesinos, para intervenir en distintos medios de comunicación y promover campañas de desprestigio contra políticos, periodistas y otros personajes críticos del Gobierno.

Uno de los mecanismos empleados fue el uso de la llamada prensa chicha, así como de contenidos satíricos y espacios de entretenimiento para ridiculizar a los opositores y favorecer la imagen del régimen.

El control de los medios y la propaganda fujimontesinista

Diarios como 'El chino', 'La Chuchi', entre otros, publicaban portadas sensacionalistas, caricaturas y mensajes destinados a ridiculizar a opositores, vincularlos con escándalos y desacreditar sus denuncias contra el Gobierno.

La estrategia también alcanzó a la televisión. Montesinos negoció y entregó dinero a propietarios de importantes canales a cambio de orientar sus líneas editoriales a favor del Gobierno y limitar las críticas.

“Si no puedes callarlos, entonces cómpralos”, fue una de las más célebres frases que se escucharon en los 'Vladivideos', los cuales posteriormente se convirtieron en pruebas de la corrupción del régimen.



