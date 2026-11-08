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Ana Siucho impacta a todos con renovada figura tras final de su matrimonio con Edison Flores y recibe halagos en redes sociales

¡Totalmente renovada! Tras separarse de Edison Flores, Ana Siucho dejó en shock a todos al empezar una nueva rutina. Ahora, la madre de las hijas de 'Orejas' presume su nueva figura en redes sociales.

Ana Siucho se ganó numerosos elogios en redes donde halagan su nueva figura. Foto: Composición LR/captura/Instagram
Ana Siucho se ganó numerosos elogios en redes donde halagan su nueva figura. Foto: Composición LR/captura/Instagram
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Ana Siucho volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de publicar una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de una jornada de patinaje junto a sus dos pequeñas hijas. La influencer sorprendió por su apariencia durante esta actividad familiar, publicación que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

La esposa del futbolista Edison Flores compartió este momento acompañada de sus pequeñas, quienes también protagonizaron las imágenes con coloridos atuendos. Sin embargo, más allá de la complicidad familiar, su publicación se convirtió en uno de los principales temas de conversación.

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El sorpresivo cambio físico de Ana Siucho, expareja de Edison Flores

Ana Siucho sorprendió a sus seguidores al aparecer con un conjunto de inspiración ochentera durante su salida para practicar patinaje sobre ruedas. La influencer eligió un enterizo celeste ceñido al cuerpo, que combinó con pantys fucsias, una vincha del mismo tono y patines blancos. Su vestimenta destacó por sus colores.

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Las fotografías no pasaron inadvertidas entre los usuarios de las plataformas digitales.

Su imagen generó diversas reacciones, especialmente de quienes destacaron los resultados de la disciplina deportiva que, según la publicación original, mantiene como parte de sus actividades.

Varios seguidores aprovecharon la ocasión para dedicarle mensajes de admiración, convirtiendo las fotografías en motivo de conversación.

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Ana Siucho comparte una tierna tarde de patinaje junto a sus hijas

Más allá de los comentarios sobre su apariencia, la publicación de Ana Siucho también mostró una faceta familiar. Sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Edison Flores, la acompañaron durante esta divertida experiencia sobre ruedas. Las pequeñas lucieron prendas de colores neón y utilizaron andadores de patinaje para practicar y mantener el equilibrio.

La influencer expresó su emoción al ver cómo sus niñas se animaban a superar sus propios temores mientras aprendían una nueva actividad. Por ello, acompañó las fotografías con un mensaje dedicado especialmente a ellas: "¡Qué lindo verlas retarse en aprender cada cosa que se proponen! Son mis patinadoras favoritas del mundo entero".

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