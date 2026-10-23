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Espectáculos

Suheyn Cipriani anuncia en vivo su retiro del pódcast y revela fuerte motivo: "Es mi sueño más grande"

La modelo se quebró al anunciar su salida del canal de streaming de María Pía Copello y aseguró que priorizará su sueño más grande. Además, se despidió de sus compañeros Dafonseka y Agus Padilla.

Suheyn Cipriani se retira de pódcast de María Pía Copello. Foto: composición LR/Q+Network
Suheyn Cipriani se retira de pódcast de María Pía Copello. Foto: composición LR/Q+Network
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Suheyn Cipriani sorprendió a sus compañeros y seguidores al anunciar, entre lágrimas, su salida del pódcast 'No aclares que oscureces', espacio digital en el que compartía con Dafonseka y Agus Padilla. Durante la transmisión en vivo, la modelo explicó que tomó esta decisión para concentrarse en su participación en el Miss Perú 2027, certamen que representa uno de sus mayores anhelos.

La influencer también agradeció a María Pía Copello por la oportunidad de formar parte de su canal digital y aseguró que guarda un cariño especial por el programa y sus compañeros, pese a las polémicas que protagonizó con Agus Padilla.

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Suheyn Cipriani se retira del pódcast por su participación en el Miss Perú

Durante su intervención, Suheyn Cipriani se mostró conmovida al hablar de su salida del programa y destacó el vínculo que construyó con las personas que la acompañaron durante esta etapa.

“Este es un proyecto que yo vengo persiguiendo hace mucho tiempo y está involucrada gente que yo quiero muchísimo más de lo que ustedes pueden imaginar. Más allá de las cosas que se han dicho en internet y todo lo que ustedes pueden pensar. Realmente los que están sentados aquí son mis amigos que yo los quiero mucho”, manifestó.

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La principal razón de la salida de la influencer del pódcast es su preparación para el Miss Perú 2027. La modelo explicó que necesita dedicar más tiempo y esfuerzo a la competencia, cuya final está prevista para diciembre, por lo que decidió concentrarse plenamente en esta oportunidad.

“Llevo 9 años detrás de esta corona compitiendo nacionalmente, internacionalmente y ya la final del Miss Perú es en diciembre”, señaló, al explicar la importancia que tiene el certamen en su vida.

“Queda tan poquito tiempo y realmente requiere mucho más esfuerzo de lo que ustedes imaginan. Tengo que concentrarme mucho en competir, en hacer las cosas bien, en darme 100% porque es mi sueño más grande. Entonces sí, ya no los voy a acompañar más aquí en el programa”, afirmó.

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