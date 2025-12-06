Pamela Arroyo, integrante de la agrupación de cumbia Puro Sentimiento, se pronunció sobre los rumores de un presunto romance con Bill Orosco, quien ganó popularidad por interpretar 'Pregúntale a la luna' y por el parecido de su voz con la de su tío, Johnny Orosco. La cantante no desmintió directamente la posibilidad con el exintegrante de Dinastía Orosco. Con una sonrisa y actitud calmada, Pamela solo indicó que se encuentra feliz y tranquila.

Ante la insistencia de la prensa respecto a si mantiene una relación sentimental con el primo de Deyvis Orosco, la joven artista, de 26 años, aseguró actualmente no tiene tiempo para una relación. Además, evitó responder directamente y se enfocó en promocionar el nuevo éxito de su agrupación. Cabe resaltar que los rumores de una posible relación entre ambos cantantes no son recientes, ya que surgieron hace más de cinco meses. Sin embargo,hasta ahora, ninguno de los ha confirmado o desmentido públicamente dicha versión.

Pamela Arroyo habla sobre supuesto romance con Bill Orosco

Pamela Arroyo fue abordada por una reportera, quien le consultó si eran ciertos los rumores de un romance con Bill Orosco. La cantante de Puro Sentimiento respondió: "Yo estoy feliz y tranquila (…) De mi vida personal nunca he hablado". Ante la insistencia de la reportera, agregó: "Hay que seguir trabajando, hay que seguir facturando". Y como queriendo cerra el tema, puntualizó: "No tenemos tiempo, te cuento. Estamos de gira; ahora nos vamos de gira a Tarma".

Finalmente, para dar por cerrado el asunto, subrayó: "En estos ocho años que ya tengo en la música, siempre me he caracterizado por solo hablar de mi carrera, y es como me voy a mantener. Como ves, hoy estamos trabajando". La artista también aprovechó las cámaras para anunciar que el próximo 12 de diciembre estrenarán el 'Mix borrachitos' en todas las plataformas digitales.

¿Cómo ingresó Pamela Arroyo a Puro Sentimiento?

Pamela Arroyo ingresó a Puro Sentimiento tras superar un exhaustivo casting transmitido por América TV, junto a otras figuras que hoy forman parte de la nueva generación de la cumbia. Durante un tiempo se alejó del grupo para enfocarse en sus estudios de Psicología, luego de una experiencia difícil en el ámbito musical.

"Pasaron muchísimas cosas fuertes. Entré en depresión y en ansiedad por mi inexperiencia. La gente nunca va a ser buena del todo", relató. Su regreso a la música se dio luego de recibir una llamada de una agrupación del norte. Sin embargo, decidió retirarse poco después, al no coincidir con la forma de trabajo del grupo.