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Arqueólogos descubren un posible campamento de náufragos del siglo XIX en una isla de Tierra del Fuego

Los investigadores encontraron objetos de uso cotidiano y fragmentos de una embarcación que revelaría cómo el grupo sobrevivió durante más de dos meses.

La Isla de los Estados es una isla argentina situada en el océano Atlántico Sur, perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego. Foto: Wikimedia
La Isla de los Estados es una isla argentina situada en el océano Atlántico Sur, perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego. Foto: Wikimedia
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Un grupo de arqueólogos encontró los restos de un antiguo campamento en la isla de los Estados, frente a la costa de Tierra del Fuego, en Argentina. El hallazgo, realizado en enero de este año, podría estar relacionado con el naufragio de la goleta Espora, ocurrido en 1873, y con la historia del reconocido navegante argentino Luis Piedra Buena y su tripulación, quienes quedaron atrapados en ese territorio durante más de dos meses.

La investigación, publicada en la revista científica Antiquity, también documentó nuevos fragmentos de una embarcación y diversos objetos que habrían pertenecido a los antiguos ocupantes del campamento. Aunque las evidencias apuntan a una posible conexión con los náufragos del barco llamado Espora, los investigadores todavía no han podido confirmar su procedencia.

Posible campamento de náufragos BF008 en la Isla de los Estados. Foto: NC Ciarlo

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¿Qué encontraron los arqueólogos en la isla de los Estados?

El descubrimiento se produjo durante una expedición arqueológica denominada 'Aquí hay dragones', cuyo objetivo era investigar la historia marítima de la isla de los Estados. El equipo permaneció diez días en el territorio, aunque solo pudo dedicar dos jornadas a explorar la ensenada Lacroix, en la bahía Franklin, debido a las condiciones climáticas y las dificultades para desplazarse por la zona.

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Estructuras de casco de madera (a: sitio BF010; b: sitio BF005) y una vista de los restos del marco de la cubierta (abrazadera, viga y rodilla). Foto: NC Ciarlo

Estructuras de casco de madera (a: sitio BF010; b: sitio BF005) y una vista de los restos del marco de la cubierta (abrazadera, viga y rodilla). Foto: NC Ciarlo

En el lugar, los investigadores identificaron un campamento situado al pie de una colina empinada y junto a un arroyo. Sobre la superficie encontraron cuentas de vidrio, una botella, láminas de metal y cuatro botones de cerámica con agujeros.

Entre los objetos que más llamaron la atención estaban los restos de un prisma de cubierta, una pieza de vidrio que permitía introducir luz natural en el interior de los barcos, y una bisagra del timón. Estos elementos reforzaron la posibilidad de que el sitio hubiera sido utilizado por personas que sobrevivieron a un naufragio.

Además, el equipo volvió a examinar dos fragmentos de casco identificados por investigadores anteriores y descubrió un tercer segmento, más pequeño, en el sector norte de la ensenada.

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¿Qué relación tendría el campamento con el navegante Luis Piedra Buena?

La principal hipótesis apunta a que el lugar podría estar vinculado con Luis Piedra Buena, un reconocido navegante argentino que recibió la isla de los Estados a comienzos de la década de 1870.

En 1873, Piedra Buena y su tripulación emprendieron una expedición para obtener pingüinos y producir aceite. Sin embargo, durante el viaje, la goleta Espora naufragó en la zona. Los marineros quedaron varados en la isla durante más de dos meses, hasta que pudieron regresar a Punta Arenas.

Para sobrevivir, recuperaron algunos suministros de la embarcación hundida y construyeron un nuevo barco al que llamaron Luisito.

"Piedra Buena y su tripulación fueron náufragos en la isla durante más de dos meses antes de poder regresar a Punta Arenas", explicó Nicolás Ciarlo, autor principal del estudio y arqueólogo de la Universidad de Cádiz, en España.

Los relatos del propio navegante sitúan el hundimiento de la Espora en la bahía Franklin, lo que abre la posibilidad de que los restos encontrados correspondan al campamento de aquellos marineros.

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¿Cómo determinarán si los restos pertenecen a la expedición de 1873?

Aunque la ubicación y los objetos encontrados respaldan esta hipótesis, todavía existen interrogantes. Los relatos históricos presentan diferencias sobre cuánto se desmontó la Espora después del naufragio y los fragmentos de casco no coinciden completamente con las descripciones de una embarcación desmantelada para recuperar sus materiales. Tampoco se ha localizado el astillero donde los náufragos construyeron el Luisito.

Por ello, los investigadores planean analizar las maderas recuperadas para determinar si pertenecieron a uno o varios barcos y establecer si existe una conexión con Piedra Buena y sus hombres.

Ciarlo destacó la importancia de investigar estos lugares porque existen numerosos relatos históricos sobre naufragios, pero menos documentos sobre la vida de quienes consiguieron sobrevivir.

"Como arqueólogos, estar en este lugar aislado y salvaje nos permitió experimentar lo que vio y sintió un pequeño grupo de náufragos hace unos 150 años", señaló.

El equipo considera que todavía queda mucho trabajo por hacer, tanto en el campamento como en los restos de la embarcación. Sus próximos análisis podrían aportar nuevas pistas sobre una historia de supervivencia que permaneció durante más de un siglo ligada a uno de los territorios más inhóspitos de Tierra del Fuego.

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