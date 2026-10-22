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Christian Domínguez expone dudas tras caso de Andrea San Martín y desata la furia de Rosario Sasieta: "Hay una diferencia entre corregir y pegar"

Christian Domínguez sugirió que la denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión hacia su hija podría estar influenciada por conflictos con su ex. Rosario Sasieta le respondió con todo en vivo.

El debate sobre detención de Andrea San Martín se produjo en plena transmisión en vivo de 'América Hoy'.
El debate sobre detención de Andrea San Martín se produjo en plena transmisión en vivo de 'América Hoy'.Foto: composición LR/Instagram/América Hoy
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La detención de Andrea San Martín tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, abrió un intenso debate en la farándula nacional. Mientras distintas figuras comentaron el caso, Christian Domínguez, quien en el pasado protagonizó enfrentamientos con la influencer, sorprendió al expresar dudas y evitar una condena inmediata.

Su postura provocó la rápida reacción de Rosario Sasieta, quien sostuvo que la intervención de las autoridades respondería a elementos sólidos. El intercambio entre ambos marcó uno de los momentos más tensos de la reciente edición de 'América Hoy'.

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Christian Domínguez y Rosario Sasieta protagonizan debate sobre detención de Andrea San Martín

Durante el programa, la abogada se refirió a la situación legal de Andrea San Martín, acusada por presunta violencia física y psicológica contra su hija. En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias que podría afrontar si se comprueban los hechos denunciados. "Puede quedar detenida, años de prisión... Está maltratando a una niña y eso está penado", manifestó.

A diferencia de Sasieta, Domínguez pidió cautela y dejó entrever que la denuncia también podría estar influenciada por los constantes conflictos entre la influencer y Juan Víctor Sánchez. "Esperemos que sea realmente... que se esté actuando de manera legal, que se esté haciendo lo mejor por la bebé. Lamentable sería que se esté haciendo todo esto por estas broncas que tienen. Sería penoso porque, para mí, para mi concepto, para mí sí hay una diferencia entre corregir a un menor y golpear o agredir a un menor o lastimarlo", argumentó.

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Rosario Sasieta cree que hay huellas visibles del presunto maltrato de Andrea San Martín hacia su hija

Las declaraciones del cumbiambero y esposo de Karla Tarazona no convencieron a Sasieta, quien rechazó cualquier intento de relativizar una presunta agresión contra una menor. "No se corrige pegando, no se corrige arañando...", respondió visiblemente indignada.

Lejos de retroceder, el líder de la Gran Orquesta Internacional remarcó que mantiene una posición distinta sobre el caso y reiteró sus dudas respecto al origen de la denuncia. "Doctora, tenemos puntos de vista diferentes... Sería excelente si realmente hubiera habido un maltrato mayor y que pase todo lo que está pasando; sería horrible saber que todo esto sea solo por un tema de parejas", contestó.

La respuesta de Sasieta fue inmediata. La abogada sostuvo que la actuación policial y fiscal demostraría que existen elementos objetivos detrás de la denuncia. "Ay, Christian, que te quiero tanto. ¿Tú crees que la Policía se va a arriesgar a detener a la mamá? ¿El Ministerio Público va a ir, el Ministerio de la Mujer va a ir porque es una cosa entre papá y mamá? No, esto ya trascendió. Para que un policía detenga a una madre no es porque se le ocurre, es porque hay huellas visibles", sentenció.

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