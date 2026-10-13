Vanessa López arremete contra ‘Tomate’ Barraza por desaparecer de la vida de su hija: “Ojalá nunca más aparezcas”.

La modelo Vanessa López reveló para 'Magaly TV, la firme' que su expareja, el cantante Carlos 'Tomate' Barraza, se ha deslindado de su papel como padre en relación a la hija que ambos tienen, desde hace cuatro meses. Asimismo, la influencer señaló que incluso cuando la menor se encontraba en cuidados intensivos, el vocalista de la extinguida orquesta Los Barraza solo la visitó en dos ocasiones.

Estas declaraciones llegan luego de que López haya denunciado en sus redes sociales que el exconductor de televisión prioriza la nueva relación que él tiene con su actual novia sobre la niña que ambos tienen. En su publicación, ella comentó: "Hay padres que eligen a una mujer como prioridad antes que a su propio hijo. La vida no borra lo que se descuida, se lo cobra con el tiempo. Ojalá nunca aparezcas".

Vanessa López denuncia a 'Tomate Barraza en sus redes sociales. Composición LR. Instagram

Vanessa López acusa a 'Tomate' Barraza en sus redes sociales

La creadora de contenido utilizó su plataforma para acusar a su exesposo de su ausencia en la vida de su pequeña hija. Además, López aludió a que uno de los motivos de este hecho es la prioridad que le da el músico a su nueva relación amorosa, frente a las responsabilidades que tiene como padre. Asimismo, la influencer señaló:

'Ojo no es reclamo ! Por mi mejor que no llame , no venga , no aparezca ,desde que mi hija salió de UCI de la clínica hace 4 meses ! Un mal padre jamás será una buena pareja y la persona que lo acompañe jamás será una buena “mujer”. El progenitor prefiere fingir que no tiene hija y priorizar otras cosas. ¡Solo no aparezcas nunca , quédate donde estás !', sentenció Vanessa López.

López señala a la nueva novia de Barraza como 'garrapata'

Tras las publicaciones de la creadora de contenido en relación al padre de su hija, los reporteros de 'Magaly TV, la firme' se contactaron con ella. En dicha entrevista, la influencer habló acerca de la supuesta hipocresía de su expareja en relación a las nuevas amistades que tiene como Karla Tarazona y Christian Domínguez. Asimismo, comunicó ciertos calificativos para la prometida de Barraza.

"Yo me imagino que a estas alturas debe estar tan ocupado con la nueva novia. Me imagino que el hombre está bien entretenido con su juguetito nuevo que no se acuerda de su hija. Con su novia, la venezolana, con la garrapata. Porque están como las garrapatas, cuando se prenden así al animal no se sueltan y están ahí atrás. Igualita”, expresó López.