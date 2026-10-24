Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Gino Assereto regresa a ‘Esto es guerra’ y arremete contra el reality por preferencias por los ‘guerreros’: “Sean coherentes”

Gino Assereto protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Mister G y decidió retirarse del set de 'Esto es guerra' muy molesto.

Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra' en lugar de Jota Benz, expresando su emoción, pero también su frustración hacia las decisiones del programa que afectan a los 'combatientes'. Foto: América TV
Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra' en lugar de Jota Benz, expresando su emoción, pero también su frustración hacia las decisiones del programa que afectan a los 'combatientes'. Foto: América TV
Por
google iconLa República en Google

Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra: Desafío 14' en reemplazo de su hermano Jota Benz. Aunque se mostró emocionado de volver al programa que él llama su casa, el chico reality no pudo esconder su frustración por algunas decisiones del programa que favorecerían a los guerreros en perjuicio de los combatientes.

El último viernes 23 de octubre, Gino Assereto, quien hace poco presentó a su hija de 20 años, expresó toda su indignación contra la producción del reality juvenil de América Televisión por supuestamente aprovecharse de la situación de los combatientes al enviar a competir a Kevin Díaz sin dejarlo descansar.

"No se dan cuenta que las emociones aquí a los competidores les ganan y ustedes usan eso para armar el reality. Yo no estoy en contra de eso, pero sean coherentes con sus palabras. No lo voy a decir, pero ustedes saben a qué me refiero", indicó indignado. "Vamos cuatro abajo y en vez de seguir con la competencia, manda a Kevin que ha jugado tres rondas seguidas contra Raúl. Si van a decir una cosa, no hagan otra", pidió.

Gino Assereto se molesta con la producción de 'Esto es guerra'

Todo empeoró cuando Mister G, la voz en off de 'Esto es guerra', cuestionó a Assereto a nivel nacional. "Felizmente, Gino que estás de invitado, parece que no entiendes el programa", expresó el locutor, a lo que el exnovio de Jazmín Pinedo aclaró.

"Mister, estoy de invitado y me siento muy feliz de que me hayan invitado porque 'Esto es guerra' es mi casa, pero esa persona (miembro de la producción) que ha dicho que estoy de invitado, que sea coherente con sus palabras. Y lo que dice, que lo respete", manifestó Gino Assereto, quien defendió a Jazmín Pinedo en su pelea con Jota Benz.

"Tú también. Y no le escribas en todo caso. Sé coherente también", declaró Mister G, quien aumentó la polémica al decirle a Gino que felizmente el martes volvía Jota Benz al programa. "Jota, te extrañamos", añadió el locutor, generando que Assereto abandone furioso el set del programa.

"Todo esto se acaba con el regreso de 'Combate', bien dicho Gino sus verdades al tribunal", "Qué falta de respeto del locutor al contestar de esa manera", "Muy cierto Gino, el pelado de Mister está a favor de los guerreros", "Hasta las preguntas de los guerreros son fáciles", "Matías no defiende a los combatientes" y "Bien Gino, tapaste la boca a la producción" fueron algunos comentarios de usuarios de TikTok a favor del chico reality.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Japón invita a las personas de una localidad peruana para que viajen y revivan uno de sus pueblos en riesgo de extinción

Francia vive una nueva jornada de protestas con miles de manifestantes y un despliegue de 70.000 agentes

Una científica revela cómo los neandertales de una cueva croata siguen viviendo en los genes de los humanos actuales

Espectáculos

Leysi Suárez revela que Andrea San Martín saldrá a los medios tras ser liberada de la comisaría de Miraflores: “Muchos lo van a entender”

Andrea San Martín rompe en llanto por la situación de sus hijas tras conflictos con exparejas: “No quiero que sufran”

Halloween 2026 en Lima: eventos, fiestas, precios y dónde comprar entradas para el 31 de octubre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa

Gavidia afirma que evalúa alejarse del partido de Buen Gobierno: "Percibo que estoy sancionado hace tiempo"

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión