Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra' en lugar de Jota Benz, expresando su emoción, pero también su frustración hacia las decisiones del programa que afectan a los 'combatientes'. Foto: América TV

Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra' en lugar de Jota Benz, expresando su emoción, pero también su frustración hacia las decisiones del programa que afectan a los 'combatientes'. Foto: América TV

Gino Assereto regresó a 'Esto es guerra: Desafío 14' en reemplazo de su hermano Jota Benz. Aunque se mostró emocionado de volver al programa que él llama su casa, el chico reality no pudo esconder su frustración por algunas decisiones del programa que favorecerían a los guerreros en perjuicio de los combatientes.

El último viernes 23 de octubre, Gino Assereto, quien hace poco presentó a su hija de 20 años, expresó toda su indignación contra la producción del reality juvenil de América Televisión por supuestamente aprovecharse de la situación de los combatientes al enviar a competir a Kevin Díaz sin dejarlo descansar.

"No se dan cuenta que las emociones aquí a los competidores les ganan y ustedes usan eso para armar el reality. Yo no estoy en contra de eso, pero sean coherentes con sus palabras. No lo voy a decir, pero ustedes saben a qué me refiero", indicó indignado. "Vamos cuatro abajo y en vez de seguir con la competencia, manda a Kevin que ha jugado tres rondas seguidas contra Raúl. Si van a decir una cosa, no hagan otra", pidió.

Gino Assereto se molesta con la producción de 'Esto es guerra'

Todo empeoró cuando Mister G, la voz en off de 'Esto es guerra', cuestionó a Assereto a nivel nacional. "Felizmente, Gino que estás de invitado, parece que no entiendes el programa", expresó el locutor, a lo que el exnovio de Jazmín Pinedo aclaró.

"Mister, estoy de invitado y me siento muy feliz de que me hayan invitado porque 'Esto es guerra' es mi casa, pero esa persona (miembro de la producción) que ha dicho que estoy de invitado, que sea coherente con sus palabras. Y lo que dice, que lo respete", manifestó Gino Assereto, quien defendió a Jazmín Pinedo en su pelea con Jota Benz.

"Tú también. Y no le escribas en todo caso. Sé coherente también", declaró Mister G, quien aumentó la polémica al decirle a Gino que felizmente el martes volvía Jota Benz al programa. "Jota, te extrañamos", añadió el locutor, generando que Assereto abandone furioso el set del programa.

"Todo esto se acaba con el regreso de 'Combate', bien dicho Gino sus verdades al tribunal", "Qué falta de respeto del locutor al contestar de esa manera", "Muy cierto Gino, el pelado de Mister está a favor de los guerreros", "Hasta las preguntas de los guerreros son fáciles", "Matías no defiende a los combatientes" y "Bien Gino, tapaste la boca a la producción" fueron algunos comentarios de usuarios de TikTok a favor del chico reality.