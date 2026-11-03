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Esposa de Cinesmero manda fuerte mensaje luego de que Jhovan Tomasevich hablara del nacimiento de su hija: "El mundo a veces es cruel"

Romina Delgado, conocida como Flor Carnal, lamentó que Jhovan Tomasevich hiciera pública la llegada de su hija antes de que ella y Cinesmero decidieran compartir la noticia.

Esposa de Cinesmero lamentó declaraciones de Jhovan Tomasevich. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Esposa de Cinesmero lamentó declaraciones de Jhovan Tomasevich. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La esposa de Cinesmero, Romina Delgado, conocida en el mundo digital como Flor Carnal, expresó su tristeza luego de que Jhovan Tomasevich revelara públicamente el nacimiento de su primera hija con Cinesmero. La influencer utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que explicó por qué ella y su pareja habían decidido mantener en reserva la llegada de la pequeña.

La noticia generó una reacción de la también modelo, quien confesó que le hubiera gustado comunicar personalmente este importante acontecimiento familiar. A través de una publicación en Instagram, presentó a su bebé, llamada Amarena, y dejó en evidencia su malestar por no haber podido elegir el momento adecuado para compartir la noticia con sus seguidores.

Esposa de Cinesmero se pronuncia luego que Jhovan Tomasevich exponga el nacimiento de su bebé.

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Romina Delgado explica por qué decidió mantener en privado el nacimiento de su hija con Cinesmero

Mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Romina Delgado contó que durante varios meses prefirió mantener en secreto la llegada de su primera hija. Según explicó, tanto ella como Hugo Lezama querían vivir esta nueva etapa lejos de la exposición pública y reservarse la experiencia de convertirse en padres.

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La influencer dejó claro que esta decisión no respondía a la vergüenza ni al temor de mostrar el amor que siente por su pequeña. Por el contrario, buscaba protegerla de las opiniones de terceros y de los comentarios que suelen surgir alrededor de las figuras conocidas en internet.

En otro momento de su publicación, la creadora de contenido profundizó en las razones que la llevaron a mantener esta noticia familiar bajo reserva. La modelo explicó que la llegada de Amarena representaba algo muy íntimo para ambos y que deseaban disfrutarlo antes de compartirlo con el público.

"Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo", manifestó.

"Hugo y yo queríamos protegerla de todo. De las palabras, de las miradas, de esa extraña costumbre que tiene la gente de opinar sobre lo que no conoce", agregó Romina Delgado.

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Esposa de Cinesmero revela su tristeza por no anunciar personalmente la llegada de Amarena

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje de Romina Delgado fue su confesión sobre cómo se sintió al enterarse de que el nacimiento de su hija ya era de conocimiento público. En ese sentido, la esposa del creador de contenido lamentó que la revelación de Jhovan Tomasevich se adelantara a sus propios planes.

"En un mundo ideal, fuimos nosotros quienes anunciaron que Amarena ha llegado, y que desde entonces la vida es otra. Que todo es más mágico. Pero hay cosas que una no puede guardar para siempre. Ni siquiera apretándolas muy fuerte contra el pecho", expresó en su publicación.

La modelo también reconoció que le afectó no haber tenido el control sobre el momento en que se conoció una noticia tan importante para su familia. Sus palabras reflejaron la decepción que sintió al perder la oportunidad de compartir por iniciativa propia uno de los acontecimientos más significativos de su vida.

"Hoy me duele haber perdido esa pequeña decisión. Me duele que el mundo se haya enterado antes de que yo estuviera lista para contárselo", escribió Romina, dejando clara su postura frente a la difusión anticipada del nacimiento.

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